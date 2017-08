Probabili formazioni/ Napoli Atalanta: quote, le ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Napoli Atalanta, Serie A (Foto LaPresse)

Napoli Atalanta si gioca sabato 27 agosto alle ore 20:45, per la seconda giornata di Serie A 2017-2018: per i partenopei non si tratta dell’esordio stagionale al San Paolo avendo già disputato il playoff di Champions League, dopo la vittoria di Verona la banda di Maurizio Sarri va a caccia di un’altra affermazione che manterrebbe il percorso netto in questo avvio di annata. L’Atalanta ha perso alla prima giornata, esattamente come un anno fa; dopo il quarto posto dell’anno scorso Gian Piero Gasperini sperava in un inizio diverso, ma il calendario ha detto male alla Dea. Andiamo comunque a esplorare le possibili scelte di campo, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

Per Napoli Atalanta, seconda giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto quanto segue: il segno 1 (vittoria Napoli) vale 1,40; il segno X (pareggio) ha una quota di 4,75 mentre il segno 2 (vittoria Atalanta) vi farebbe guadagnare 7,75 volte la cifra messa sul piatto per la giocata.

FORMAZIONI NAPOLI: LE SCELTE DI SARRI

Nessun dubbio per Maurizio Sarri: il suo Napoli ormai è una macchina che si muove con automatismi mandati a memoria e anche le scelte di formazione sono rodate. Dopo aver visto Allan e Jorginho in Champions League, la partita contro l’Atalanta dovrebbe riconsegnarci Zielinski e Amadou Diawara titolari. Praticamente certa la presenza del primo, mentre Diawara è in ballottaggio con lo stesso Jorginho che potrebbe in ogni caso avere la meglio. Possibile alternanza in attacco, dove Dries Mertens ha giocato martedì sera nonostante le condizioni non ottimali: Milik, che ha trovato il gol all’esordio, si prepara ad avere un’altra occasione al centro di un tridente nel quale sono confermati Callejon e Lorenzo Insigne, aspettando Ounas che ha fatto vedere ottime cose nel precampionato. Hamsik ovviamente non è in discussione nel suo ruolo di mezzala sinistra, in difesa cambio obbligato con Maggio che prende il posto di Hysaj (espulso alla prima giornata e dunque squalificato), per il resto dovremmo vedere la coppia formata da Raul Albiol e Koulibaly davanti a Pepe Reina e Ghoulam ancora favorito per la corsia sinistra, aspettando che Sarri dia fiducia a Mario Rui che ha già allenato a Empoli.

FORMAZIONI ATALANTA: I DUBBI DI GASPERINI

Più complicate le scelte di Gasperini, che rispetto alla sconfitta interna contro la Roma potrebbe cambiare qualcosa: al centro della difesa dovrebbe rivedersi Caldara, che ha saltato l’esordio di campionato per un problema fisico. Con lui si ricompone il terzetto dello scorso anno che prevede Rafa Toloi e Andrea Masiello - con Berisha in porta; a sinistra invece dovrebbe giocare Spinazzola, che era stato lasciato fuori per un discorso aperto con la Juventus che, almeno sembra, ha definitivamente mollato il colpo. Se Spinazzola dovesse rimanere fuori, lo spazio sulla corsia mancina sarà riservato ancora al nuovo arrivato Gosens; dall’altra parte invece giocherà Hateboer, con Cristante ad occuparsi della regia e lo svizzero Freuler al suo posto. Atalanta dunque non dissimile da quella della passata stagione, e che potrebbe andare a Napoli senza nuovi acquisti dal primo minuto: anche Ilicic, acquistato dalla Fiorentina, al momento è dato in panchina visto che, almeno in queste prime partite, Gasperini pare intenzionato a cavalcare Kurtic con il quale può schierare un centrocampo a cinque in fase di non possesso palla (e contro il Napoli potrebbe essere una mossa importante). Nessun dubbio per quanto riguarda i due che giocheranno in attacco: saranno sempre Petagna e Alejandro Gomez, ma nella ripresa potrebbe avere spazio il danese Cornelius reduce da una buona estate.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 6 Mario Rui, 3 Strinic, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 15 Giaccherini, 37 Ounas, 14 Mertens

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Hysaj

Indisponibili: -

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 95 Bastoni, 6 Palomino, 21 Castagne, 15 De Roon, 88 Schmidt, 8 Gosens, 7 Orsolini, 72 Ilicic, 20 Vido, 9 Cornelius

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: -

