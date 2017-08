Pronostici Serie B/ Le scommesse e le quote dei posticipi (1^ giornata)

Pronostici posticipi Serie B (LaPresse)

La prima giornata del campionato della Serie B 2017-2018 si chiuderà con due match programmati per domenica 27 agosto e lunedì 28, dopo un sabato sera davvero intenso e dove di certo non sono mancate le sorprese. Prima di vedere cosa ci dicono i pronostici stilati alla vigilia per i due posticipi, mettiamoli sotto la lente di ingrandimento, dando anche qualche indicazione utile sul calendario della cadetteria. La prima sfida è attesa come abbiamo detto per domenica 27 agosto e sarà Pescara-Foggia, che si accenderà al Adriatico alle ore 17.30: match che si annuncia molto caldo visto che vedrà da una parte i delfini appena decaduti dalla serie A e dall’altra i satanelli, neopromossi nella cadetteria. La seconda e ultima sfida della 1^giornata di serie B sarà invece Bari-Cesena, attesa lunedi 28 agosto 2017 alle ore 20.30 in casa dei galletti. Vediamo quindi nel dettaglio i pronostici e le scommesse fissate per questi due posticipi, stilati provando a tenere conto del gran numero di dati a disposizione in questa prima giornata di campionato.

PESCARA FOGGIA (domenica, ore 17.30)

Complice il fattore campo oltre che la differente provenienza delle due squadre, per la partita tra Pescara e Foggia pare che il pronostico debba arridere ai delfini di Zeman, che dio certo smaniano per tonare presto nella massima categoria. Dall’altra parte però va detto che i satanelli non vedono l’ora di mettersi in mostra su questo nuovo palcoscenico. Dati alla mano va però detto che entrambe le formazioni hanno registrato qualche alto e baso in questa estate: i rossoneri dopo aver impressionato in Coppa Italia contro il Vicenza sono stati fermati (come era prevedibile) dalla Sampdoria, mostrando però un ottimo stato di forma. Simile la situazione del Pescara che pur battendo il Brescia in Coppa Italia questa estate non ha brillanto nelle amichevoli estive.

BARI CESENA (lunedi, ore 20.30)

Sfida aperta quella tra Bari e Cesena nella prima giornata della serie B: le due formazioni dopo tutto hanno chiuso pur dopo cammini diversi, la stagione della cadetteria 2016-2017 appaiate a quota 53 punti a circa mezza classifica, ed entrambe nutrono ambizioni più alte quindi per la nuova stagione. Il fattore campo chiaramente favorisce i galletti i quali hanno iniziato la stagione 2017-2018 in maniera più brillante: due le vittorie messe a bilancio in agosto nella Coppa Italia contro Parma e Cremonese e che quindi vede i biancorossi ancora nel tabellone. Non è così invece per il Cesena che però ha incontrato ben altro tipo di avversarie: dopo il successo con la Sambenedettese i cavallucci marini hanno sofferto contro il Genoa, chiudendo di fatto molto presto la loro esperienza in coppa. Quanto messo in campo al Marassi però fa ben sperare i tifosi dei bianconeri anche in vista della sfida di lunedì.

