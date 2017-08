Pronostico Napoli Atalanta / Il punto di Bruscolotti: match intenso e il Papu Gomez… (esclusiva)

Pronostico Napoli Atalanta (LaPresse)

PRONOSTICO NAPOLI ATALANTA: IL PUNTO DI GIUSEPPE BRUSCOLOTTI (ESCLUSIVA) - Il Napoli torna stasera al San Paolo per disputare il match contro l’Atalanta, nella seconda giornata di Serie A 2017-2018: fischio d’Inizio previsto per le ore 20.45 di un match che si annuncia stellare data l’altissima qualità delle rose attese in campo. Gli azzurri sono chiaramente impaziente di rivedere i propri tifosi dopo il 2-0 segnato contro il Nizza e che ha riportato la compagine campana in Champions League: Sarri vorrà quindi dare seguito all’ottima striscia di risultati finora messi a bilancio. Ad aspettarlo però stasera ci sarà l'Atalanta che l'anno scorso tolse sei punti agli azzurri: i bergamaschi giungono nel capoluogo campano dalla sconfitta rimediata contro la Roma nel primo turno del campionato e quindi doppiamente motivati a fare bene. Partita quindi che si annuncia più difficile del previsto per Hamsik e compagni e dove saranno moltissimi i protagonisti attesi, dal Papu Gomez a Mertens. Per presentare questo match abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Non sarà una partita semplice perchè l'Atalanta è squadra tosta che tra l'altro la scorsa stagione tolse sei punti al Napoli.

Un livello di gioco già ottimo una cosa ideale per il prosieguo del campionato? Bisogna considerare che il Napoli doveva affrontare i preliminari di Champions League e ha dovuto fare una preparazione particolare quest'estate.

Buone chance per lo scudetto quest’anno? Il Napoli quest'anno è squadra equilibrata in tutti i suoi reparti. Sarri è molto preparato e sa essere un tecnico molto geniale. Ci sono quindi i presupposti per far bene ma la Juventus è sempre una grande formazione. Pur avendo perso in Supercoppa con la Lazio si è subito rifatta in campionato ed è il campionato quello che conta.

Potrebbe giocare Diawara, magari anche Milik? Non lo so staremo a vedere le scelte di Sarri, certo Mertens mi sembra proprio insostituibile, dovrebbe giocare quasi sicuramente lui.

Il reparto offensivo del Napoli sarà il suo punto di forza anche questa stagione? L'anno scorso fece 94 reti, una cosa eccezionale, credo che non possano esserci dubbi sul valore di questo reparto.

Come giocherà l'Atalanta al San Paolo? Come al solito, molto aggressiva, con tanto pressing e cercando di fare la partita.

Il Papu Gomez potrebbe essere l'uomo in più dei bergamaschi? E' un giocatore che indubbiamente ha qualità tecniche straordinarie, potrebbe aiutare ancora di più l'Atalanta col Napoli.

Il suo pronostico su quest'incontro. Penso che in questo momento il Napoli sia superiore e debba vincere quest'incontro.

I giocatori del Napoli hanno dedicato il successo di Nizza a Ischia... Una cosa dovuta, giusta quello che hanno fatto, pensare al terremoto a Ischia. Per fortuna 3/4 di Ischia non è stata colpita da questo sisma. Purtroppo grande parte dell'Italia è a rischio di terremoti. Essere vicini alle popolazioni colpite da quello che è successo è in ogni caso una cosa da fare...

(Franco Vittadini)

