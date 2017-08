Ravenna Fermana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ravenna Fermana, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Ravenna Fermana, diretta da Francesco Meraviglia, segna alle ore 20:30 di domenica 27 agosto il ritorno di due squadre nella terza serie del calcio italiano: siamo infatti alla prima giornata del girone B della Serie C 2017-2018. Un nuovo inizio per due squadre abituate a palcoscenici comunque maggiori. Non sarà semplice abituarsi di nuovo ad un campionato duro ed estenuante come la Serie C, ma entrambe le compagini ci proveranno. Infatti la possibilità di Play off e play out rende il campionato più incerto, con la speranza di poter tornare a sognare quella serie B che manca da tempo. Non sarà semplice rimanere a galla, ma l'intento è quello di provarci sin dai primi minuti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ravenna Fermana non sarà trasmessa in diretta tv; da qualche anno però il portale Sportube.tv fornisce in esclusiva tutte le partite di campionato e coppa della Serie C in diretta streaming video, e lo farà anche in questa stagione. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

La prima partita dell'anno sarà fondamentale per poter partire con il piede giusto. Ravenna con la formazione praticamente fatta. Galinetta va in porta, mentre la difesa sarà a quattro. Ronchi e Barzaghi saranno i due difensori centrali, mentre andranno a completare il reparto Ierardi e Venturini. Centrocampo a tre con Sabba e Piccoli a supporto di Centonze, che si giocherà una maglia da titolare con Papa, che potrebbe subentrare a gara in corso. Pasi e Maistrello andranno sulle corsie laterali per cercare di supportare l'unica punta, ovvero Portoghese. Cavalieri si gioca un posto da titolare in attacco, ma il numero 9 sembra destinato alla panchina.

Anche la Fermana sembra avere la squadra già pronta con un 4-4-2 più attento alla fase difensiva. Valentini va in porta, mentre Clemente, Ferrante, Comotto e Iotti andranno a comporre la linea difensiva a quattro. Gasperi e Petrucci saranno i due esterni, con Mané e Misin a centrocampo. Cremona e D'Angelo sono i favoriti per l'attacco e molto probabilmente saranno loro due a comporre la coppia d'attacco. Ancora troppo presto per vedere in campo i nuovi arrivati, ma molto probabilmente scenderanno in campo durante la seconda parte del match. Sarà una sfida davvero combattuta e piena di insidie.

IL QUADRO DELLA PARTITA

Entrambe le squadre dovranno abituarsi ad un calcio nuovo, sicuramente più intenso e con meno possibilità di errori. Sicuramente potersi scontrare in questa prima giornata sarà molto utile per poter avere la possibilità di adattarsi. I padroni di casa vorranno sicuramente giocare in maniera molto più aggressiva, anche per iniziare davvero bene davanti al loro pubblico. Non sarà facile per la Fermana esordire fuori casa, ma il probabile modulo che vedremo è pensato appositamente per poter creare più filtro a centrocampo ed evitare inutili ripartenze. Vedremo dunque una prima frazione davvero combattuta, con i padroni di casa che cercheranno di dare il massimo sin da subito sfruttando anche il lavoro delle fasce e delle ali d'attacco. Gli ospiti dovranno fare moltissima attenzione e cercare di ripartire in contropiede. Proprio in questo modo sarà possibile mettere alle corde il Ravenna e cercare di conquistare i primi tre punti della stagione.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Ravenna Fermana l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Ravenna) siamo a 2,00; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,20 mentre per il segno 2 (vittoria Fermana) la vincita sarà eventualmente di 3,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

