Reggiana Feralpisalò/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Reggiana Feralpisalò, partita che è diretta dall'arbitro Fabio Pasciuta, vale per la prima giornata del girone B di Serie C 2017-2018: si gioca alle ore 20:30 di domenica 27 agosto. Attenzione alla Reggiana, che in questa stagione potrebbe dire la sua più di quanto fatto lo scorso anno, quando raggiunse al termine della stagione regolare comunque un onorevole quinto posto alle spalle di Venezia, Parma (entrambe in Serie B), Pordenone e Padova. Per la Reggiana quella di quest'anno potrebbe essere la stagione della consacrazione definitiva. Vedremo se i giocatori asseconderanno le richieste del loro valente allenatore, Leonardo Menichini, pronto a vivere ancora una volta una stagione da protagonista. Anche la FeralpiSalò inizia la stagione in cerca di conferme. Lo scorso anno fece 53 punti, 6 in meno rispetto alla Reggiana, piazzandosi all'ottavo posto. Un risultato più che soddisfacente per un club che normalmente ambisce alle posizioni di metà classifica. La strada dei play off non è stata fortunata come avrebbero voluto ma questo è il calcio.

Reggiana Feralpisalò non sarà trasmessa in diretta tv; da qualche anno però il portale Sportube.tv fornisce in esclusiva tutte le partite di campionato e coppa della Serie C in diretta streaming video, e lo farà anche in questa stagione. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

La Reggiana ha iniziato la stagione con i primi due turni preliminari di Coppa Italia. Semaforo verde nella prima sfida del 30 luglio scorso, quando sul campo del Trastevere calcio ha vinto 2-0 senza particolari difficoltà. Nel secondo turno del 5 agosto è invece arrivata una cocente sconfitta per mano dello Spezia, che ha avuto la meglio sui liguri per 3-0. Una vittoria netta, che però deve essere sempre contestualizzata, visto che lo Spezia appartiene ad una categoria superiore rispetto alla Reggiana, che negli ultimi giorni ha disputato anche un'amichevole contro il neopromosso Monza, pareggiando per 0-0. Nella rosa della Reggiana spiccano alcuni elementi di spicco come Altinier, dell'età di 34 anni ed il francese Genevier a centrocampo. Sono loro due gli uomini più esperti insieme al 30 enne portiere Facchin. Da seguire con particolare attenzione, a centrocampo, lo spagnolo Riverola e Yosupha Bobb, giocatore del Gambia. In attacco, il tecnico Menichini può contare infine su Carlini e Cesarini.

L'alba di una nuova stagione per la Feralpisalò, che alle 20.30 del 27 agosto, al Mapei Stadium, andrà a far visita alla Reggiana, in quella che non sarà una sfida semplice per i giocatori della società della provincia di Brescia. A fine luglio è arrivata subito l'eliminazione dal primo turno preliminare di Coppa Italia, venendo sconfitta ai calci di rigore contro il Livorno. Il precampionato della FeralpiSalò è stato anche caratterizzato dalla prestigiosa sfida contro la Sampdoria. Il risultato finale ha visto i blucerchiati prevalere per 1-0. Il tecnico Michele Serena riparte dalle certezze dell'attacco che arrivano da Stefano Guerra. Insieme a lui completano il reparto offensivo Mattia Marchi e Andrea Ferretti, oltre alle due promesse come Nicola Luche e Lamin Jawo. A centrocampo ci si aspettano grandi cose da Sebastian Gamarra, ex Primavera del Milan, che aveva già fatto intravedere ottime qualità quando giocava al Vismara, tanto da essere considerato uno dei migliori. In porta un altro ex Milan, Alessandro Livieri, che contenderà il posto al più esperto Nicholas Caglioni. I due pilastri della difesa quest'anno saranno Marco Martin ed il brasiliano 37 enne Emerson.

Per Reggiana Feralpisalò l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Reggiana) siamo a 2,00; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,20 mentre per il segno 2 (vittoria Feralpisalò) la vincita sarà eventualmente di 3,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

