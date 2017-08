Renate Padova/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato

Diretta Renate Padova (LaPresse)

Renate Padova, diretta dall’arbitro Davide Miele, è la partita in programma oggi domenica 27 agosto alle ore 20.30 presso lo stadio comunale Città di Meda, valida per la 1ìgiornata del Girone B della Campionato di Serie C 2017-2018. Nuovo debutto per il Renate, dopo il decimo posto conquistato nel girone A dello scorso anno: chiusa la stagione con 12 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte, i nerazzurri hanno agguantato l'ultima posizione utile per la qualificazione ai play off di fine stagione, salvo poi non essere così brillanti da proseguire avanti alla conquista del sogno chiamato Serie B. Il Padova invece militava già nel girone B, in cui ha fatto un'ottima figura, giungendo quarto, alle spalle di Venezia, Parma e Pordenone, con soli 4 punti in meno rispetto ai ducali, che hanno poi vinto la finale playoff contro l'Alessandria conquistando la promozione in Serie B.

L’ESTATE DEL RENATE

Il Renate è stata la sorpresa di inizio stagione:in Coppa Italia infatti ha vinto al primo turno contro il Siracusa per 3-1 e fin qui nulla di strano, visto che il Siracusa è una squadra inferiore rispetto alla compagine lombarda che però si è superata nel match di Empoli, andando a vincere alla lotteria dei calci di rigore contro i toscani, che militavano in Serie A fino alla passata stagione. Il sogno del Renate si è infranto durante il terzo turno preliminare, venendo sconfitto dalla Spal, neopromossa in Serie A, di misura (1-0 il risultato finale). Contro l'Empoli partita da incorniciare per Gomez, che ha portato in vantaggio i suoi giocatori, e Antonio Palma, che al 119' minuto aveva segnato il gol che avrebbe consegnato al Renate la qualificazione ai tempi supplementari.

IL PRE SEASON DEI BIANCOSCUDATI

Il Padova fin qui ha avuto un precampionato con più ombre che luci. Dopo aver ottenuto con fatica l'accesso al secondo turno di Coppa Italia, battendo il Rende soltanto dopo i tempi supplementari, la formazione biancoscudata è stata eliminata dal Brescia, che si è imposto per 1-0. Nonostante le Rondinelle giochino in una categoria superiore, resta il fatto che il Padova avrebbe potuto giocare meglio e fare di più, visti i giocatori presenti in rosa a partire da Matteo Chinellato, cresciuto nelle giovanili del Milan, che può fare bene anche quest'anno. Sempre nel reparto offensivo troviamo anche Alessandro Capello, ex talento del Bologna, in passato anche all'Inter. A centrocampo, oltre ai tanti giovani presenti in rosa, ci si affida anche all'esperienza di un calciatore come Pulzetti. I biancoscudati potrebbero realmente essere una delle formazioni su cui puntare maggiormente in previsione di una scommessa su questa partita.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per questo primo appuntamento del campionato della serie C, è probabile che entrambi i tecnici vado a scegliere le stesse formazioni viste in campo negli ultimi incontri della Coppa Italia, dove sia Renate che Padova sono state impegnate in questo mese di agosto. Per la probabile formazione del club lombardo quindi via libera al 4-3-3 visto contro la Spal e che prevede Di Gregorio tra i pali con Di Gennaro e Vannucci in coppia centrale e Mattioli e Anghilieri attesi sulle fasce. Per il centrocampo la cabina di regia sverrà affidata a Pavan, con Antezza e Simonetta a completamento tra i reparti ma con Palma che scalpita dalla panchina. In attacco invece il tridente vedrà Gomez al centro atterzo a una prestazione migliore di quella vista contro gli spallini con Lunetta e Finocchio a suo sostegno. Per il suo Padova Bisoli dovrebbe invece fare affidamento sul 4-42 che vedrebbe Bindi tra i pali con Madonna e Contessa sulle fasce mentre De Risio e russo si troveranno di fronte allo specchio biancoscudato. Al centro sarà il duo Mandorlini-Pulzetti a fare da regia con Tabanelli e Cappelletti attesi all’esterno; Guidone. e Candido saranno le due punte anche se Chinellato scalpita.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Come prevedibile la partita della 1^giornata della Serie C tra Renate e Padova non sarà visibile in diretta tv: gli appassionati però potranno seguire il match in diretta streaming video attraverso il portale sportube.tv, che ha acquisito i diritti in esclusiva. Ricorriamo che però sarà necessario iscriversi al sito per poter accedere al canale ufficiale del campionato Lega Pro Channel.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Renate Padova l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Renate) siamo a 2,40; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,15 mentre per il segno 2 (vittoria Padova) la vincita sarà eventualmente di 2,85 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.