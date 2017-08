Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score: la 2^ giornata (oggi 27 agosto 2017)

Risultati Serie A: il Napoli ritrova il San Paolo (Foto LaPresse)

Lunga domenica di campionato quella dedicata alla seconda giornata della Serie A 2017-2018: anche questo turno, come il primo, si gioca in notturna e dopo le partite del 27 agosto il torneo andrà in vacanza per dare spazio alle nazionali impegnate nelle qualificazioni al Mondiale 2018. Oggi si inizia alle 18 con l’anticipo Torino-Sassuolo; alle 20:45 il resto delle partite, vale a dire Chievo-Lazio, Crotone-Verona, Fiorentina-Sampdoria, Milan-Cagliari, Napoli-Atalanta e Spal-Udinese.

DOPO L’EUROPA

Tra le partite di oggi spicca quella del San Paolo: negli ultimi anni l’Atalanta è diventata una sorta di bestia nera per il Napoli, che solo con riferimento allo scorso anno ha perso entrambe le gare contro la Dea. Una sfida di alta classifica, almeno se guardiamo al piazzamento dello scorso maggio: terza e quarta della classifica si affrontano in una partita nella quale il Napoli cercherà di rimanere a punteggio pieno dopo aver vinto sul campo del Verona mentre l’Atalanta, che non è nemmeno stata fortunata con il sorteggio delle prime giornate, vuole i primi punti della stagione. Giocherà anche il Milan, che fa il suo esordio a San Siro nella sua rinnovata veste: le prime uscite sono state del tutto confortanti e, anche se bisogna considerare che gli avversari non erano certamente squadroni, i tifosi hanno già iniziato a sognare un luminoso futuro che possa iniziare subito, tradotto la corsa allo scudetto è ipotesi non troppo peregrina.

RISCATTO BIANCOCELESTE

La Lazio invece è partita con il piede sbagliato: la vittoria della Supercoppa sembrava aver detto che i biancocelesti potessero iscriversi al banchetto, magari sarà così ma intanto la prima di campionato ha regalato un modesto pareggio interno contro la Spal. Simone Inzaghi dovrà lavorare: innanzitutto sulla fiducia e sulla mentalità di un gruppo che ha tutto per ripetere la stagione passata, ma che dovendo anche affrontare l’Europa League dovrà imparare presto a gestire le energie, cosa che per esempio non aveva fatto nel 2015-2016. Oggi i capitolini sono ospiti del Chievo, dove di recente hanno subito un’imbarcata: non sarebbe una sorpresa troppo grande trovare la Lazio ancora senza vittorie dopo le prime due giornate di campionato.

LA NEOPROMOSSA

Reduce dal brillante pareggio dell’Olimpico, la Spal torna a giocare in casa in Serie A dopo quasi 50 anni: l’ultima volta era stata contro la Juventus, partita persa 1-0 quando ormai la retrocessione era cosa fatta. Per il nuovo ritorno in Serie A l’avversaria è l’Udinese: una partita interessante contro una squadra che va a caccia di riscatto dopo aver perso in casa contro il Chievo. I friulani di Gigi Delneri sono tra le compagini che dovranno dimostrare di poter evitare da subito la corsa alla salvezza: l’anno scorso le cose sono andate bene ma in questa stagione ci sono tante squadre che lotteranno per rimanere in Serie A e non bisognerà in alcun modo perdere tempo e punti preziosi.

GLI ANTICIPI

La seconda giornata del campionato calcistico di Serie A si è aperta ieri, sabato 26 agosto, alle ore 18 con due anticipi: Benevento-Bologna e Genoa-Juventus. A fare la partita sono stati in particolare gli Stregoni, sospinti dal calore del pubblico beneventano, ma i felsinei sono andati in vantaggio con un gol di Godfred Donsah. I giallorossi hanno provato a reagire, ma la squadra di Donadoni ha chiuso tutti i varchi riuscendo a difendersi con relativa tranquillità. A tempo praticamente scaduto i sanniti hanno trovato il gol del pareggio con Lucioni, ma l'arbitro ha dovuto annullare la rete per una posizione di fuorigioco.

Partenza shock a Genova per la Juventus nel secondo anticipo pomeridiano, come accaduto anche lo scorso anno. Al primo minuto il Grifone si è portato in vantaggio con uno sfortunato autogol del bosniaco Miralem Pjanic. Cinque minuti dopo Galabinov ha conquistato un calcio di rigore, assegnato per la seconda volta consecutiva grazie alla Var: lo stesso centravanti bulgaro ha battuto il penalty, spiazzando Gigi Buffon. La Juventus non si è scomposta ulteriormente, trovando il gol che ha riaperto la partita grazie ad un'invenzione di Pjanic per Paulo Dybala, che ha realizzato la rete del 2-1. Al tramonto del primo tempo lo juventino ha trovato la propria doppietta personale su calcio di rigore, assegnato per fallo di mano di Darko Lazovic sul tiro del croato Mario Mandzukic. Dopo un quarto d'ora dall'inizio del secondo tempo Juan Cuadrado ha realizzato la rete del 3-2. Nonostante gli sforzi dei genoani il muro Juve ha retto, e Dybala in contropiede è riuscito anche a realizzare la tripletta e il gol del definitivo 4-2.

Nel terzo e ultimo anticipo di ieri la Roma ha ospitato l'Inter dell'ex Luciano Spalletti. A sorpresa i nerazzurri sono riusciti ad espugnare l'Olimpico. Nella prima frazione è partita meglio la Roma, che dopo un palo colpito dal serbo Kolarov si è portata in vantaggio con la rete di Edin Dzeko. L'Inter ha preso poi in mano la partita, ma la Roma ha sfiorare il raddoppio con un tiro di Radja Nainggolan che ha colpito nuovamente il palo. Nella ripresa l'imponderabile: la squadra di Spalletti è riuscita a segnare tre reti in venti minuti. Prima la doppietta di Mauro Icardi, poi la rete di Matias Vecino che ha chiuso definitivamente i giochi.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 2^ GIORNATA

ore 18:00 Torino-Sassuolo

ore 20:45 Chievo-Lazio

ore 20:45 Crotone-Verona

ore 20:45 Fiorentina-Sampdoria

ore 20:45 Milan-Cagliari

ore 20:45 Napoli-Atalanta

ore 20:45 Spal-Udinese



Squadra PG V N P R P 1. Juventus 2 2 0 0 7:2 6 2. Inter 2 2 0 0 6:1 6 3. Bologna 2 1 1 0 2:1 4 4. Milan 1 1 0 0 3:0 3 5. Napoli 1 1 0 0 3:1 3 6. Sampdoria 1 1 0 0 2:1 3 7. Chievo 1 1 0 0 2:1 3 8. Roma 2 1 0 1 2:3 3 9. Torino 1 0 1 0 1:1 1 10. Sassuolo 1 0 1 0 0:0 1 11. Spal 1 0 1 0 0:0 1 12. Lazio 1 0 1 0 0:0 1 13. Genoa 2 0 1 1 2:4 1 14. Udinese 1 0 0 1 1:2 0 15. Atalanta 1 0 0 1 0:1 0 16. Verona 1 0 0 1 1:3 0 17. Crotone 1 0 0 1 0:3 0 18. Fiorentina 1 0 0 1 0:3 0 19. Cagliari 1 0 0 1 0:3 0 20. Benevento 2 0 0 2 1:3 0

