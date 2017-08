Risultati Serie B/ Diretta gol live score, Pescara Foggia, Bari Cesena

Zeman, allenatore Pescara - LaPresse

Si chiuderà fra oggi e domani la prima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Dopo l’anticipo del venerdì, e gli otto match giocatisi sabato, spazio ai due posticipi. Alle ore 17:30 di oggi, interessantissima sfida fra il Pescara di Zeman e il Foggia, squadra che proprio il tecnico boemo ha di portato nella leggenda. L’altro appuntamento è quello di domani sera, con il posticipo dello stadio San Nicola fra i padroni di casa del Bari e il Cesena.

PESCARA-FOGGIA

Ovviamente il Pescara punta ad un campionato di eccellenza per tornare fin da subito in Serie A. La scorsa stagione è stato un disastro, ma in cadetta bisognerà ripartire con una nuova linfa vitale, dimenticando l’annata precedente. Zeman dovrebbe giocare con il suo classico 4-3-3, con il numero uno Fiorillo a curare la porta, difesa a quattro formata da Crescenzi nel ruolo di terzino destro, con Mazzotta a sinistra, e in mezzo la coppia formata da Perrotta e Coda. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Proietti, con Brugman interno di destra e Coulibaly a sinistra. Infine il tridente d’attacco, con Pettinari punta centrale, Del Sole largo a destra e Capone a sinistra. Il Foggia dovrebbe replicare con lo stesso schema del tecnico boemo. Davanti dovremmo vedere il tridente Mazzeo, Fedato, Milinkovic, mentre a centrocampo toccherà a Vacca dettare i ritmi di gioco, con il supporto di Deli e Agazzi. Infine la difesa, Gerbo, Martinelli, Empereur, Rubin, schierati davanti al portiere Guarna.

BARI-CESENA

L’altro posticipo della prima giornata sarà la gara del Bari, altra squadra che punta al ritorno in A dopo troppi anni di lontananza dalla massima serie. I pugliesi dell’ex campione del mondo Fabio Grosso, scenderanno in campo con un 4-3-3, con tridente d’attacco formato da Nené in mezzo, e Furlan e Improta sui due esterni. A centrocampo, Basha avrà il pallino del gioco, fiancheggiato dai due interni che saranno Salzano a destra e Tello a sinistra. Infine la difesa, con Tonucci e Capradossi centrali, e Fiamozzi e D’Elia sulle due fasce. In porta, Micai. Utilizzerà invece un 3-5-2 il Cesena di Camplone. Fulignati sarà l’estremo difensore, con Donkor pilastro centrale difensivo, Perticone interno destro e Ligi a sinistra. A centrocampo, regia affidata ai piedi di Laribi, con Crimi e Vita i due interni, mentre largo a destra agirà Kupisz con Eguelfi a sinistra. Infine l’attacco, formato dalla coppia Panico, Gilozzi.

RISULTATI POSTICIPI SERIE B

Domenica 27 agosto, ore 17:30: Pescara-Foggia

Lunedì 28 agosto, ore 20:30: Bari-Cesena

