Risultati Serie C/ Diretta gol live score, prima giornata Girone A e B

Dopo che nella giornata di ieri si sono tenute tutte le partite del Girone C, oggi proseguirà la prima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, con le molteplici sfide del Gruppo A (tranne il posticipo) e quelle del Girone B. Le varie squadre, come ricordiamo sempre, sono suddivise a seconda della vicinanza geografica, un escamotage utilizzato ovviamente per abbattere i vari costi delle onerose trasferte. Andiamo quindi a vedere insieme il programma delle partite di oggi, valevoli per il Girone A e il Girone B.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL GIRONE A

Per quanto riguarda il Gruppo A, quello delle squadre del centro/nord Italia, gli orari del match saranno due: alle 16:30 il primo turno, e i posticipi alle ore 20:30. Si comincia, in ordine alfabetico, con la sfida fra l’Arezzo e l’Arzachena. A Cuneo, invece, spazio alla sfida fra i piemontesi padroni di casa e la Carrarese, mentre in Lombardia, a Monza, i brianzoli ospiteranno il Piacenza. L’altra squadra di Piacenza, la Pro, ospiterà invece in Emilia i milanesi di Gorgonzola del Giana Erminio, mentre a Viterbo, spazio al derby toscano fra la Viterbese e il Prato. Spostiamoci quindi ai posticipi delle ore 20:30, a cominciare dal match dell’Armando Picchi dove i padroni di casa del Livorno affronteranno il Gavorrano. Pontedera-Alessandria sarà un altro match, mentre Siena-Lucchese sarà uno dei tanti derby toscani in programma. Infine, spazio alla sfida sarda fra l’Olbia e il Pisa, che si giocherà però domani sera alle 20:30.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL GIRONE B

Andiamo quindi a vedere le partite valevoli per il Girone B, quello composto dalle squadre del nord-est. Si comincia alle 18:30 e si finisce alle 20:30. Spazio quindi a Fano-Bassano e Mestre-Teramo. Il Pordenone sfiderà invece il Santarcangelo, squadra con sede in Romagna. Il Sudtirol ospiterà i bergamaschi dell’Albinoleffe, mentre a Vicenza, sfida fra i padroni di casa biancorossi e il Gubbio. Spostiamoci quindi ai quattro posticipi serali. Il Ravenna se la vedrà in casa contro la Fermana, squadra con sede a Fermo, mentre la Reggiana affronterà a Reggio Emilia il Feralpi di Salò. Spazio quindi al match brianzolo fra i monzesi di Renate e il Padova. Infine, la sfida fra la Sambenedettese e il Modena.

