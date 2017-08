Sambenedettese Modena/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sambenedettese Modena, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Sambenedettese Modena, partita diretta dall'arbitro Simone Sozza, si gioca domenica 27 agosto alle ore 20.30 e sarà uno dei posticipi serali nella prima giornata del nuovo campionato di Serie C 2017-2018, nel girone B. Match importante tra due club ambiziosi, ma se la Sambenedettese sogna di dare continuità ad una stagione già importante vissuta l'anno scorso, per il Modena si tratta dell'ennesimo anno zero, dopo i tanti problemi societari che hanno consentito al sodalizio emiliano di iscriversi soltanto in extremis al campionato. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE C (1^ GIORNATA)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sambenedettese Modena, domenica 27 agosto alle ore 20.30, si potrà seguire in diretta streaming video via internet sul sito sportube.tv dopo aver sottoscritto un abbonamento o l'acquisto della partita sul portale, mentre non sarà prevista diretta tv del match valido per il girone B della Serie C.

IL QUADRO DELLA PARTITA

La Sambenedettese ha fornito già le prime indicazioni interessanti nella Coppa Italia 'dei grandi', partecipando alla Tim Cup e superando il primo turno eliminando dopo i tempi supplementari un'altra formazione di Lega Pro, la Lucchese, battuta due a zero. Poi è arrivata l'eliminazione nel secondo turno sul campo del Cesena, in un match comunque equilibrato vinto due a uno dai romagnoli. Il Modena ha invece partecipato alla prima fase della Coppa Italia di Serie C, con risultati francamente deludenti. Soprattutto l'esordio sul campo del Pontedera, uno zero a quattro che ha messo in evidenza una squadra ancora non pronta dal punto di vista atletico e fisico. Un passo in avanti è stato compiuto dai canarini nel successivo match contro la Pistoiese, un uno a uno che perlomeno, pur non servendo per la qualificazione al secondo turno della competizione, ha almeno evidenziato progressi che andranno ora confermati in campionato, visto che la concorrenza sarà agguerrita e bisognerà innanzitutto garantirsi la salvezza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Riviera delle Palme scenderanno in campo queste probabili formazioni: rossoblu in campo con Pegorin a difesa della porta, Di Cecco impiegato come laterale destro di difesa e Tomi come esterno mancino, mentre Conson e Patti saranno i difensori centrali. A centrocampo terzetto titolare composto da Gelonese, Vallocchia e dal capitano Damonte, mentre il tridente offensivo sarà formato da Troianiello, Miracoli ed Esposito. La risposta del Modena sarà affidata a Manfredini tra i pali, mentre i tre centrali di difesa saranno Ambrosini, Aldrovandi e Fautario. Calapai avrà il compito di presidiare la fascia destra e Popescu la fascia sinistra, mentre Badje, Remedi e Giorno si muoveranno per vie centrali sulla linea mediana. Loi avrà compiti da trequartista, mentre in attacco ci sarà spazio per Persano nel ruolo di unica punta.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per la Sambenedettese di Francesco Moriero, che sta puntando a mettere in campo una formazione dalla grande intensità, capace di mettere in campo grinta e determinazione sin dai primi palloni giocati, ma anche di mettere in mostra un calcio veloce e offensivo, col tecnico a sua volta chiamato a rilanciarsi dopo alcune esperienze non fortunate. 3-5-1-1 per il Modena di Ezio Capuano, con gli emiliani che si sono affidati a un tecnico da combattimento per una stagione che si prospetta difficile, in cui i canarini dovranno ritrovare solidità e stabilità in Serie C e dimostrare di poter impostare il futuro anche dopo aver attraversato diverse traversie societarie.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Sambenedettese Modena l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Sambenedettese) siamo a 1,70; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,50 mentre per il segno 2 (vittoria Modena) la vincita sarà eventualmente di 4,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

