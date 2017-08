Santarcangelo Pordenone/ Streaming video e diretta sportube.tv, probabili formazioni, quote

Diretta Santarcangelo Pordenone (LaPresse)

Santarcangelo Pordenone, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio è la partita in programma oggi domenica 27 agosto alle ore 18.30, e valida per la prima giornata del girone B della Campionato di serie C 2017-2018. La sfida si annuncia particolarmente calda: lo scorso anno il Pordenone ha lottato come sempre per la promozione, arrivando al terzo posto e poi ai play-off l'eliminazione patita contro il Parma ai calci di rigore in semifinale. Al via della nuova stagione dunque l'obiettivo dei friulani è ripartire da quanto visto per tutta la stagione precedente, stavolta senza lasciarsi sfuggire l'obiettivo promozione. Il Santarcangelo invece vuole ripercorrere la scorsa annata, quando ottenne una salvezza più che tranquilla, mancando per un soffio l'accesso agli spareggi di fine stagione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Come successo per la precedente stagione anche quest’anno i diritti per la terza serie italiana sono andati al portale Sportube: non sarà quindi prevista alcuna diretta tv per il match Santarcangelo-Fano ma la sfida sarà viabile in diretta streaming video sul portale sopra citato a cui sarà necessario iscriversi.

LO SCHIERAMENTO DEI CLEMENTINI

Dando un occhio indietro però va detto che la stagione 2017-2018 dei romagnoli non è iniziata al meglio, vista la pesante sconfitta in Coppa Italia Serie C contro il Fano: i clementini guidati dal tecnico Giuseppe Angelini sono chiamati al pronto riscatto, ma non dovrebbero cambiare l'assetto visto fin qui. Il modulo di gioco sarà dunque il 4-3-3, un cambio radicale rispetto al 3-5-2 utilizzato per tutta la stagione scorsa: diamo quindi un occhio alle probabili formazioni della partita di questa sera. Il portiere titolare sarà Elia Bastianoni, protetto dalla difesa a quattro composta dal terzino destro Marco Briganti, dal primo difensore centrale Andrea Cagnano, dal secondo difensore centrale Ciro Sirignano e dal terzino sinistro Dario Toninelli. La linea mediana vedrà giocare come mezzali Michele Moroni e Riccardo Gaiola, mentre il mediano sarà l'esperto Daniele Dalla Bona. Infine il tridente d'attacco della compagine giallo-blu sarà così composto: sulla fascia destra giocherà il giovanissimo classe 1998 Joaquim Soumahin, mentre sul versante opposto ci sarà Andrea Bussaglia, classe 1997. A completare l'attacco ci sarà la punta centrale Federico Palmieri.

LA FORMAZIONE DEI RAMARRI

Il Pordenone di mister Leonardo Colucci viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittorie nel terzo turno di Coppa Italia contro il Lecce. Per le probabili formazioni dei ramarri però va detto che il modulo di gioco rimarrà l'albero di Natale, vale a dire il 4-3-2-1, con due trequartisti a supporto dell'unica punta. Fra i pali ci sarà il portiere Simone Perilli, che difenderà la porta assieme ai due terzini Giovanni Formiconi e Michele De Agostini e ai due difensori centrali Giulio Parodi e il capitano Mirko Stefani. I tre di centrocampo saranno Salvatore Burrai come mediano, Matteo Buratto e Luca Lulli come mezzali, rispettivamente a destra e a sinistra. I due trequartisti saranno invece Patrick Ciurria e Gianvito Misuraca, a supporto dell'unica punta Federico Gerardi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Santarcangelo Pordenone l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Santarcangelo) siamo a 3,40; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,25 mentre per il segno 2 (vittoria Pordenone) la vincita sarà eventualmente di 2,05 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

