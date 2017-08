Schick / Juventus Roma o Inter? Calciomercato: sembra fatta con i giallorossi, ma occhio alle sorprese

Schick, Juventus Roma o Inter? La Presse

La Roma si sta sfregando le mani per la chiusura imminente nella trattativa che potrebbe portare presto in giallorosso l'attaccante ceco della Sampdoria Patrik Schick. Nonostante questo la situazione legata al calciatore è diventata una sorta di telenovela con cambi di scena tanto repentini quanto imprevisti. La paura è che un club straniero possa andare dalla Sampdoria con un'offerta ancor superiore ai trentotto milioni di euro proposti dalla Roma. Tra questi c'è anche il Paris Saint German che durante questa lunga estate non ha fatto niente per trattenerlo. La presenza di uno degli agenti del calciatore, Bruno Satin, a seguire il Paris Saint German l'altro giorno ha aumentato le voci in questa direzione. La Roma può chiudere, ma a questo punto si dovrebbe anche sbrigare perché di certo non c'è tempo da perdere e il momento sembra propizio per chiudere la trattativa.

SCHICK, JUVENTUS ROMA O INTER? LE ULTIME SULL'ATTACCANTE CECO DELLA SAMPDORIA

Sembra tutto definito ormai per il passaggio di Patrik Schick dalla Sampdoria alla Roma. Alla fine i giallorossi dovrebbero avere la meglio su Juventus, Inter e Napoli. Il calciatore ceco si sarebbe convinto ad accettare il passaggio al club allenato da Eusebio Di Francesco dopo la resistenza per aspettare la Juventus di Massimiliano Allegri. Hanno fatto forza sulla sua volontà la possibilità di diventare subito titolare anche se magari adattato da esterno a destra. Potrebbe essere dunque lui il vero erede di Mohamed Salah anche se con caratteristiche molto diverse. Schick infatti è una seconda punta atipica, abile nell'uno contro uno ma anche a stazionare in area di rigore. In Nazionale spesso gioca largo nel 4-2-3-1 sia a destra che a sinistra, anche se all'occorrenza può fare e bene il ruolo di centravanti unico. Staremo a vedere come lo utilizzerà Eusebio Di Francesco se il calciatore effettivamente arriverà a Roma.

© Riproduzione Riservata.