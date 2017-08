Siena Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Siena Lucchese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Siena-Lucchese, che sarà diretta dall'arbitro Vincenzo Fiorini e si gioca domenica 27 agosto alle ore 20.30, sarà un'interessante derby toscano nel programma della prima giornata del nuovo campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. Due squadre che partono all'alba della nuova stagione con ambizioni da outsider. I bianconeri soprattutto sperano in un salto di qualità dopo una stagione opaca, che li ha visti mancare anche l'obiettivo minimo dei play off allargati. Differente il quadro per la Lucchese che invece sta vivendo momenti positivi da diversi mesi, soprattutto grazie all'exploit nei play off per la promozione in Serie B della scorsa stagione, in cui i rossoneri sono stati in grado di spingersi fino ai quarti di finale, persi contro il Parma poi promosso nella serie cadetta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Ci sarà solo diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito sportube.tv per Siena Lucchese, domenica 27 agosto 2017 alle ore 20.30, mentre non sarà prevista diretta tv per il derby toscano come per tutte le partite nella stagione della Serie C.

IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Nel precampionato il Siena ha ottenuto due pareggi contro Gavorrano e Prato nel girone tutto toscano della Coppa Italia di Lega Pro, non riuscendo ad accedere alla fase successiva della competizione, col primo posto nel girone a tre che è andato ad appannaggio del Prato. La Lucchese ha invece partecipato alla prima fase della Tim Cup, uscendo però immediatamente al primo turno ad eliminazione diretta contro la Sambenedettese, che ha sofferto tra le mura amiche dello stadio Riviera delle Palme, ma ha poi portato a casa una preziosa vittoria, vincendo due a zero ai tempi supplementari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Artemio Franchi di Siena scenderanno in campo queste probabili formazioni: Siena schierato con Crisanto in porta, Brumat in posizione di terzino destro e Iapichino in posizione di terzino sinistro, mentre Sbraga e Terigi saranno i due difensori centrali. Bulevardi, Damian e Vassallo comporranno la linea a tre di centrocampo, mentre Cristiani avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo formato da Neglia e da Marotta. Risponderà la Lucchese con Albertoni a difesa della porta, dietro una difesa a tre schierata con Maini, Espeche e Capuano. Toccherà a Tavanti avere compiti da esterno di fascia destra, mentre sul lato mancino del campo si muoverà Bradagin. A centrocampo, zona centrale presidiata da Nolè, Cardore e Russo, in attacco Fanucchi farà coppia con De Vena.

LA CHIAVE TATTICA

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-1-2 di Mignani, tecnico del Siena, ed il 3-5-2 di Lopez, allenatore della Lucchese. Sicuramente i rossoneri sono considerati una realtà da tenere d'occhio, con l'ex difensore centrale di Vicenza e Lazio che è riuscito a forgiare un grupo capace come detto di andare anche oltre le aspettative nei play off per la Serie B della scorsa stagione. Certo, confermarsi è sempre la cosa più difficile, ma anche senza ottenere la qualificazione, l'esordio in Coppa Italia è stato comunque incoraggiante. Prudenza intorno ad un Siena che dovrà invece dimostrarsi competitivo partita dopo partita. In Coppa Italia la squadra di Mignani si è dimostrata solida ma priva di quel guizzo che avrebbe garantito almeno una vittoria utile ad ottenere il passaggio del turno. Occorrerà maggiore concretezza sotto rete per spazzare via i dubbi in campionato.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Siena Lucchese l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Siena) siamo a 2,30; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,20 mentre per il segno 2 (vittoria Lucchese) la vincita sarà eventualmente di 3,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

