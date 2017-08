Spal Udinese / Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spal-Udinese (LAPRESSE)

Domenica 27 agosto alle ore 20:45 Spal e Udinese si affrontano in una partita, che sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri, valida per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. Per la Spal, tornata in massima serie dopo 49 anni di assenza, si tratta dell'esordio davanti al proprio pubblico dopo l'ottimo punto conquistato alla prima giornata sul campo della Lazio. L'Udinese di Del Neri invece è alla ricerca dei primi punti dopo la brutta sconfitta interna contro il Chievo Verona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Spal-Udinese, domenica 27 agosto alle ore 20.45, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 256 del satellite, ovvero Sky Calcio 6 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

FORMAZIONE E MOMENTO SPAL

La Spal di Leonardo Semplici nel match contro la Lazio ha fatto capire di non voler essere assolutamente una semplice comparsa in questa Serie A: basti pensare ad un possesso palla del 49% e ad una percentuale di cross e passaggi riusciti di poco inferiore a quella dei capitolini, sintomo chiaro che i ferraresi non hanno pensato solo ed esclusivamente a contenere gli avversari. Tuttavia già nei match di precampionato e non solo si era vista una squadra compatta e capace di farsi valere: nell'ultima amichevole prima dell'avvio ufficiale della stagione, quella contro il Chievo terminata 1 a 1, si erano viste buone cose. E lo stentato 1 a 0 sul Renate in Coppa Italia era solo figlio di una preparazione ancora non del tutto ultimata. Ora a Ferrara arriva l'Udinese e Semplici non dovrebbe cambiare quasi nulla rispetto all'Olimpico: il modulo sarà ancora il 3-5-2 con Gomis in porta al posto di Meret, ancora infortunato. In infermeria si trova anche Felipe, arrivato poche settimane fa proprio dall'Udinese e che quindi non potrà giocare contro i suoi ex compagni. In attacco ci saranno Paloschi e Borriello, con Floccari pronto a subentrare al posto del secondo nella ripresa.

FORMAZIONE E MOMENTO UDINESE

Umore decisamente diverso in casa dell'Udinese, dove Del Neri si aspettava ben altro esito dal match casalingo contro il Chievo Verona: la sconfitta ha lasciato diverse scorie e senza dubbio una trasferta sul campo della Spal in questo momento non appare il modo migliore per ripartire. Tuttavia che alcuni automatismi in difesa siano da rivedere lo si era già capitato contro AZ Alkmaar (amichevole finita 2 a 1 per gli olandesi) e Frosinone (match di Coppa Italia vinto dai ragazzi di Del Neri con un sofferto 3 a 2). La partita contro il Chievo ha visto uno Scuffet colpevole su entrambi i goal subiti e per quello che poco più di due anni fa era considerato l'erede di Buffon il nuovo esordio in Serie A è stato decisamente negativo. Tuttavia Del Neri sembra orientato a dargli ancora fiducia, visto che sarà ancora lui a difendere i pali dell'Udinese contro la Spal, nonostante un Karzenis che scalpita. Nella difesa a 4 ci sarà il ritorno di Danilo, che dovrebbe formare la coppia di centrali con Angella. In mediana non ci sarà Widmer, che è ancora alle prese con un infortunio i cui tempi di superamento sono lunghi. Per il resto non dovrebbero esserci cambi né in mediana né in attacco, anche se Del Neri sembra tentato dall'idea di dare una maglia da titolare a Perica, che nel match contro il Chievo si è fatto notare non solo per alcune buone giocate, ma anche per essere stata la prima "vittima" della regola secondo cui il giocatore che chiede all'arbitro di servirsi della Var viene ammonito.

I PRECEDENTI

Per quanto riguarda i precedenti tra le due formazioni, ve ne sono ben 20 in massima serie, con 7 vittorie della Spal, 5 pareggi e 8 affermazioni dei friulani. L'ultima volta in cui le due squadre si sono incontrate a Ferrara correva la stagione agonistica 1961/1962 e i padroni di casa si imposero per 2 a 1. L'ultima affermazione friulana in trasferta risale invece alla stagione 1958/1959, quando il risultato finale fu di 1 a 0 per la squadra oggi di proprietà dei Pozzo.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Andando a vedere le quote proposte dai bookmakers, si scopre come l'ottimo avvio di campionato della Spal abbia spinto i bookmakers a dare fiducia alla squadra di Semplici: una vittoria della Spal viene infatti quotata dalla Snai a 2,60 volte la scommessa fatta, mentre un successo dei ragazzi di Del Neri è pagato una quota leggermente più alta, ovvero 2,75 volte la scommessa. Chi volesse scommettere su un pareggio potrà invece vincere 3,20 volte la cifra che deciderà di andare a scommettere.

