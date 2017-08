Sudtirol AlbinoLeffe/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sudtirol AlbinoLeffe, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Sudtirol AlbinoLeffe, che sarà diretta dall'arbitro Davide Moriconi, va in scena alle ore 18:30 di domenica 27 agosto ed è una delle partite con cui riparte il girone B della Serie C 2017-2018. La stagione di entrambe le squadre parte già con degli obiettivi ben definiti: il Sudtirol vuole una salvezza agevole come quella dello scorso anno, cercando di insediare le posizioni valide per l'approdo ai play-off. Spareggi ai quali ha preso parte l'Albinoleffe la scorsa annata, ma senza riuscire a completare la scalata verso la Serie B. Tra poche ore ci sarà il momento della verità, l'inizio della stagione che potrebbe significare la svolta in un senso o nell'altro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sudtirol AlbinoLeffe non sarà trasmessa in diretta tv; da qualche anno però il portale Sportube.tv fornisce in esclusiva tutte le partite di campionato e coppa della Serie C in diretta streaming video, e lo farà anche in questa stagione. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora analizziamo nello specifico le probabili formazioni che scenderanno sul terreno di gioco dal primo minuto. Il tecnico degli alto atesini, Paolo Zanetti, dovrebbe utilizzare un offensivo 433 come modulo di base. Fra i pali della porta ci sarà l'estremo difensore Daniel Offredi, coadiuvato dal lavoro del terzino destro Fabian Tait, del terzino sinistro Paolo Frascatore e dei due difensori centrali Kevin Vinetot e Marco Baldan. Sulla linea mediana a costruire il gioco ci sarà Luca Bertoni, sostenuto dalle due mezzali Hannes Fink, capitano della squadra, è il giovane classe 1997 Jeremie Broh. Il fulcro centrale del gioco sarà la punta centrale Arturo Lupoli, fiancheggiato da Michael Cia sulla fascia destra ed Emmanuel Gyasi sulla fascia sinistra.

La risposta dell'Albinoleffe consisterà nel modulo 3-5-2 scelto dal tecnico Massimiliano Alvini, alla sua seconda stagione con i seriani. Fra i pali giocherà Simone Cortinovis, mentre i tre difensori centrali risponderanno ai nomi di Andrea Zaffagnini, Edoardo Scrosta e il capitano Fabio Gavazzi. A centrocampo spazio per l'ala destra Juri Gonzi, mentre sul versante opposto spingerà il volitivo Roberto Cortellini. I tre centrocampisti centrali saranno il mediano Francesco Agnello, la mezzala destra Alessandro Sbaffo e la mezzala sinistra Carmine Giorgione. Il tandem d'attacco che dovrà cogliere di sorpresa la difesa del Sudtirol sarà formato dalla seconda punta Mario Ravasio e dalla punta centrale Antonio Montella.

LA CHIAVE TATTICA

I lombardi dunque manterranno lo stesso assetto tattico avuto nella sfida di Coppa Italia contro il Cittadella, persa 2-1 lo scorso 6 agosto. I valori tecnici delle due compagini sono pressoché uguali; forse leggermente più pronto l'Albinoleffe, che tuttavia dovrà fare i conti con il calore e l'incitamento del pubblico di casa. La squadra di Alvini potrebbe sfruttare la superiorità sulle fasce, quindi i due esterni offensivi del Sudtirol dovranno essere bravi a ripiegare e aiutare con raddoppi precisi ed efficaci le due mezzali. Allo stesso tempo però gli alto atesini potranno sfruttare l'uno contro uno in attacco, avendo tre attaccanti contro tre difensori. Le quote della gara non sono ancora disponibili, probabilmente anche per la difficoltà delle agenzie di scommesse nell'esprimere un verdetto a priori.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Sudtirol AlbinoLeffe l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Sudtirol) siamo a 2,55; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,15 mentre per il segno 2 (vittoria AlbinoLeffe) la vincita sarà eventualmente di 2,70 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.