Torino Sassuolo / Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Torino e Sassuolo si affrontano in una partita diretta dall’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, che sarà valida per la seconda giornata di Serie A alle ore 18.00 di oggi pomeriggio: entrambe hanno senza dubbio bisogno di una vittoria dopo i pareggi che hanno caratterizzato i primi 90 minuti del proprio campionato. Il Torino è reduce da un precampionato con luci e ombre, ma nel corso del quale ha avuto la conferma che Belotti rimarrà in granata almeno per un altro anno. Nonostante le voci che vorrebbero il Monaco pronto a pagare la clausola di 100 milioni di euro appare difficile che Cairo possa lasciar partire il giocatore a pochi giorni dalla chiusura del mercato e altrettanto remota è la possibilità che Belotti vada via dal Torino in modo non concordato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Torino-Sassuolo, domenica 27 agosto alle ore 18.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sui canali numero 206 e 251 del satellite, ovvero Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

Voci di mercato a parte, i granata hanno ben impressionato in Coppa Italia, dove contro il Trapani è arrivato un rotondo 6 a 0 con doppietta proprio del "Gallo". Tuttavia la prima di campionato in casa del Bologna non è andata altrettanto bene, non tanto nel gioco quanto nel punteggio: l'1 a 1 finale sta infatti molto stretto ai granata, che hanno creato diverse situazioni interessanti e che possono decisamente recriminare per un goal annullato ingiustamente nella ripresa. Se il Torino non ha propriamente il morale alle stelle, lo stesso dicasi per il Sassuolo: non che l'esordio di Bucchi sulla panchina dei neroverdi sia stato negativo, ma senza dubbio tutti si aspettavano qualcosa di più rispetto ad un 0 a 0 casalingo contro il Genoa, che ha confermato le difficoltà della squadra in questo avvio di stagione. Nelle amichevoli estive ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da Berardi e compagni, i quali devono ancora assimilare i dettami tattici del nuovo tecnico, che pur giocando con un modulo identico a quello di Di Francesco, chiede un atteggiamento diverso in campo, con una manovra più ragionata.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Detto di come arrivano le due squadre, uno sguardo alle formazioni è d'obbligo: il Torino giocherà probabilmente ancora con il 4-2-3-1: Mihajlovic sembra quindi aver mandato in soffitta il 3-5-2 della passata stagione e questo carica Belotti di ancora più responsabilità. In porta ci sarà Sirigu, nuovo arrivo al pari di N'Kolou. La batteria di trequartisti dietro Belotti sarà composta da Iago Falquè, Ljiaic e Berenguer, con quest'ultimo che ha ben impressionato nella sua prima in maglia granata. Il Sassuolo dovrebbe come anticipato riproporre il 4-3-3: l'unico cambio rispetto al match contro il Genoa potrebbe riguardare il tridente d'attacco. Se Berardi e Politano sono certi del posto, lo stesso non si può dire di Falcinelli, che nel match contro i liguri è apparso lontano parente del bel giocatore ammirato a Crotone nella passata stagione. Risulta probabile un avvicendamento con Iemmello, anche se questa scelta potrebbe suonare come una bocciatura decisamente prematura da parte di Bucchi. Per il resto l'unico dubbio riguarda il centro della difesa, dove Cannavaro non è al meglio: se il difensore napoletano non dovesse farcela a scendere in campo è pronto a subentrargli Goldaniga, arrivato questa estate dal Palermo.

I PRECEDENTI

Andando a vedere i precedenti tra le due squadre e fermandosi a quanto visto lo scorso anno, va detto che nell'ultima apparizione a Torino il Sassuolo ha perso per 5 a 3: la partita è stata decisamente pirotecnica, ma appare oggi difficile si ripeta un match del genere e non solo per la mancanza di Defrel, passato nel frattempo alla Roma e autore di tutti e tre i goal neroverdi in quell'occasione. Sempre nello scorso campionato, all'andata al Mapei Stadium, finì invece con il risultato di 0 a 0, esito che scontentò entrambe le formazioni.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Come vedono questa partita i bookmakers? Guardando le quote date dalla Snai si vede come il Torino parta nettamente favorito. Una vittoria di Belotti e compagni viene infatti quotata a 1,73 volte la cifra giocata, mentre un colpo esterno del rinnovato Sassuolo di Bucchi è data addirittura a 5,00 volte l'eventuale scommessa che si dovesse decidere di effettuare. Un pareggio, che scontenterebbe entrambe le formazioni, viene invece pagato, sempre dalla Snai, 3,60 volte la cifra di qualsiasi ammontare che si dovesse decidere di andare a scommettere.

