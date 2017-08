Vicenza Gubbio/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vicenza Gubbio, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Vicenza Gubbio, diretta dall'arbitro Fabio Natilla e in programma domenica 27 agosto 2017 alle ore 18.30, sarà l'esordio stagionale nel girone B del campionato di Serie C 2017-2018 per entrambe le formazioni. I veneti si ripresentano in terza serie dopo tre stagioni in B, segnate da una promozione sfiorata nella massima serie e due annate più difficili, sfociate nella retrocessione della passata stagione. Il club berico è ripartito con una nuova proprietà estera e programmi ambiziosi, anche se sarà presumibilmente difficile ottenere risultati immediati in una realtà che, lo si è visto l'anno scorso, è diventata competitiva e difficile, anche per molte squadre blasonate, come la Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Vicenza Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv; da qualche anno però il portale Sportube.tv fornisce in esclusiva tutte le partite di campionato e coppa della Serie C in diretta streaming video, e lo farà anche in questa stagione. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

Il Vicenza arriva all'appuntamento dell'esordio in campionato con due turni di Coppa Italia già alle spalle. Dopo il poker nel primo turno rifilato alla Pro Piacenza, altro club di Lega Pro, contro il Foggia neopromosso in Serie B è arrivata una dura battuta d'arresto allo stadio Menti, uno a tre e biancorossi fuori dalla competizione. Due turni di Coppa Italia anche per il Gubbio, che l'anno scorso si è reso protagonista di un buon campionato e che ha iniziato ufficialmente la sua stagione battendo di misura allo stadio Barbetti un club laziale di Serie D, il Monterosi. Quindi, combattuto derby contro il Perugia in cui il Gubbio si è ritrovato sotto per i gol di Brighi e Buonaiuto, riuscendo solo ad accorciare le distanze con Cazzola. Entrambe le squadre hanno comunque frequentato il salotto della Serie B nelle ultime stagioni, sarà importante valutare quelle che saranno le condizioni atletiche dopo i primi assaggi in Coppa Italia: farsi trovare pronti nella maratona della Serie C è spesso il preludio per un'annata ricca di soddisfazioni

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si fronteggeranno allo stadio Menti all'esordio in campionato. Vicenza in campo con Valentini tra i pali, Bianchi sull'out difensivo di destra e Beruatto sull'out difensivo di sinistra, mentre Malomo e Magri saranno i difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per Bangu, Alimi e Sbrissa, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Giacomelli, Giusti e De Giorgio. Risponderà il Gubbio con Volpe a difesa della porta, Malaccari e Kalombo a coprire le corsie laterali di destra e di sinistra della retroguardia, mentre i due centrali di difesa saranno Dierna e Piccinni. Ricci a centrocampo sarà affiancato da Valagussa e Casiraghi, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Giacommarro, Marchi e De Sivestro.

LA CHIAVE TATTICA

Il modulo scelto dal mister Colombo per il Vicenza e dal tecnico del Gubbio, Cornacchini, sarà il 4-3-3. Sicuramente le ambizioni di partenza dei due club sono diverse in questo avvio di campionato, col Vicenza che sogna un immediato ritorno al secondo piano del calcio italiano, ed il Gubbio invece costretto ad avere un approccio più prudente, ma comunque confortato dall'ottimo campionato disputato nella passata stagione. Le impressioni di Coppa Italia sono state oggettivamente più confortanti per gli eugubini, squadra già solida mentre il Vicenza ha dato maggiormente l'impressione di essere un cantiere in costruzione.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Vicenza Gubbio l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Vicenza) siamo a 2,30; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,15 mentre per il segno 2 (vittoria Gubbio) la vincita sarà eventualmente di 3,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

