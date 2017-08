Video/ Benevento Bologna (0-1): highlights e i gol della partita (Serie A 2^ giornata)

Video Benevento Bologna (LaPresse)

Benevento-Bologna è stata una gara piena di colpi di scena nonostante il risultato finale sia stato ''solo'' di 0-1. Pronti via Lucioni colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione teso al centro dell'area di rigore. Il suo tiro termina di poco sopra la traversa con l'estremo difensore dei felsinei che non avrebbe potuto fare niente. Al minuto 30 del primo tempo poi Mattia Destro colpisce con grande tempismo, dopo aver rubato un pallone, ma non riesce a metterla dentro. Pronti via nella ripresa segna Godfred Donsah grazie a un bel tiro che supera Vid Belec alla sua sinistra e porta in vantaggio il Bologna senza sapere che varrà i tre punti. Simone Verdi riceve un'ottima palla al centro dell'area di rigore e prova a colpire con precisione, senza riuscire alla fine ad essere pericoloso. Quando tutto sembra finito al minuto 98 arriva il pareggio di Fabio Lucioni. E' il Var ad annullarlo dopo aver constatato l'effettiva posizione di fuorigioco del difensore giallorosso e consegnando così tre punti alla squadra di Roberto Donadoni.

GLI HIGHLIGHTS DI BENEVENTO BOLOGNA

Roberto Donadoni è soddisfatto sicuramente del lavoro fatto dalla sua squadra durante i novanta minuti di Benevento-Bologna. La vittoria esterna decisa da una giocata di Donsah viene analizzata dal tecnico alla fine della gara quando sottolinea: "Potevamo incrementare anche il risultato per soffrire di meno. Il nostro non è un problema di gioco, ma mentale. Temevo più questa gara che quella contro il Torino. Ora c'è tanto da lavorare e la sosta di campionato capita al momento giusto. Il lavoro che va fatto è sull'atteggiamento. Helander ha dimostrato di essere un professionista che sa riconoscere i suoi limiti e punta sempre sui suoi punti di forza. Destro? Da attaccanti come lui ci aspettiamo che segni, avesse fatto gol sarebbe stato meglio ma ha comunque giocato una buona gara". L'esterno d'attacco Federico Di Francesco a Sky Sport ha sottolineato: "Questo per noi è un ottimo risultato, ma c'è ancora tanto da migliorare. Dobbiamo fare di più nella gestione della palla, ne abbiamo perse troppe. Questo non sarà un campo facile per nessuno, siamo arrivati stanchi alla fine, ma siamo stati anche bravi a difenderci. Portiamo a casa una vittoria fondamentale".

