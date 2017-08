Video/ Carpi Novara (2-1): highlights e i gol della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Carpi Novara (LaPresse)

Il Carpi del nuovo corso targato Calabro riesce a vincere all'esordio sconfiggendo di misura per 1 a 0 il Novara. La sfida del Cabassi è stata decisa dalla rete segnata da Malcore in avvio di gara che i piemontesi, nonostante il forcing finale, non sono riusciti a riequilibrare anche per l'ottima prova di Colombi. Gli emiliani iniziano subito fortissimo, sbloccando il punteggio già al 4' quando Malcore è stato lesto nell'intercettare un errato passaggio di Mantovani e, dopo esser avanzato di qualche metro, ha fatto partire un missile da circa venticinque metri, che si è infilato imparabilmente sotto la traversa. Il vantaggio biancorosso è arrivato mentre i piemontesi era momentaneamente in inferiorità numerica causata dall'uscita dal terreno di gioco di Tartaglia che aveva subito un problema fiscio che che ho poi costretto l'allenatore ospite ad effettuare un cambio, inserendo Di Mariano. Nonostante il vantaggio, sono ancora i padroni di casa a sfiorare la rete al 17' quando Mbakogu liberato in area di rigore da Malcore ha calciato da dentro l'area di rigore a colpo sicuro ma Montipò, fresco di convocazione in Under 21, ha parato con uno strepitoso intervento tutto istinto. Dopo il cooling break deciso dalla terna per dare un minimo rifrigerio ai ventidue protagonisti. Dopo la sosta, il Carpi riprende ad un ritmo più passo e così non succede più nulla fino al 40' quando gli ospiti hanno reclamato con decisione un calcio di rigore per un fallo che Pachovik avrebbe commeso ai danni Di Tacchio ma il direttore di gara ha deciso di lasciare correre, sul proseguio dell'azione il più lesto ad avventarsi sul pallone vedendo respingere la propria conclusione.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si riapre sulla stessa falsariga della prima frazione di gioco e cioè col Novare all'attacco e che ha sfiorato il gol già al 54' quando Ronaldo ha potuto calciare una punizione dal limite dell'area che però ha messo alta sopra la traversa di non molto. Gli emiliani riescono finalmente a reagire al 62' con Jelenic il cui potente tiro dal limite dell'area è stato respinto dal palo. Questa però è in pratica l'ultima azione pericolosa dei biancorossi che sono stati costretti a subire le iniziative degli uomini di Corini che hanno sfiorato il pareggio con Da Cruz al 78' il cui tiro dal limite dell'area è finito di pochissimo. All'86' imprevisto allo stadio Cabassi che resta completamente al buio costringendo l'arbitro a bloccare il gioco per ben 8 minuti. Un minuto dopo la ripartenza all'87' quando il tiro dal limite dall'area tentato da Chajia è stato deviato in corner da un super intervento in allungo del solito Colombi. Al 90' ancora proteste dei bianconceri quando l'arbitro ha lasciato correre una preunta spinta di Sabbione adi danni Troest. Prima della conclusione c'è ancora il tempo per assistere all'ennesimo tentativo in diagonale di Da Cruz che è terminato. Dopo il recupero e cinque terminabili minuti di extra-time il triplice fischio di gara ha così decretato la fine dell'incontro che ha così regalatao tre importantissimi punti.

