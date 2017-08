Video/ Cittadella Ascoli (3-2): highlights e gol della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Cittadella Ascoli (LaPresse)

Il Cittadella conquista i primi tre punti dell'anno sconfiggendo per 3 a 2 l'Ascoli che, dopo il vantaggio iniziale, ha subito la veemente rimonta dei padroni di casa che sono riusciti a segnare tutte e tre le reti nel corso del primo tempo trascinati dagli scatenati Pasa e Kouamè. Iniziano meglio i padroni di casa che sfiorano il vantaggio immediato al 5' con Kouame che pescato in area di rigore ha messo sopra la traversa di pochissimo. Al 7' sono stati invece i marchigiani a sfiorare il vantaggio quando Favilli ha lanciato in profondità Santini che è potuto entrare indisturbato in area di rigore ma, presentatosi tutto solo davanti a Paleari ha incredibilmente messo fuori da distanza ravvicinata. Non passa nemmeno un minuto e sul capovolgimento di fronte all'8' Litteri ha avuto la possibilità di calciare da dentro l'area di rigore ma l'attaccante ha centrato in pieno il montante della porta ospite. La partita è emozionante e al 10' arriva il primo gol firmato Santini che ha portato in vantaggio l'Ascoli con una bordata scagliata dai 25 metri che si è infilata imparabilmente sotto la traversa. I padroni di casa, nonostante lo svantaggio, non si arrendono ed iniziano ad attaccare a testa bassa trascinati dallo scatenato Pasa che al 20' ha messo al centro dalla sinistra un cross per Schenetti che ha appoggiato in rete da pochi passi pareggiando così i conti. Il Cittadella ora ci crede e sfiora il vantaggio al 24' con Kouamè che tutto solo davanti a Lanni che è riuscito a deviare in corner il tentativo dell'attaccante che gli si era presentato davanti tutto solo. La rete è nell'aria ed arriva al 36' quando ancora lo sgusciante Pasa riesce a liberarsi sulla destra da dove ha fatto partire un cross che ha trovato in area di rigore Schenetti che ha deviato verso Kouamè che ha segnato con una spaccata. I veneti continuano ad attaccare nonostante il vantaggio e riescono al 44' a trovare anche il gol del 3 a 1 grazie a Siega il cui tiro di prima intenzione ha sorpres il colpevole Lanni che si è fatto sorprendere sul proprio palo nel tentativo di respingere coi piedi. Il primo tempo si è così concluso sul pirotecnico punteggio di 3 a 1 dopo l'ampia rimonta del Cittadella che ha ribaltato il vantaggio iniziale degli ospiti.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre senza sostituzioni anche se gli ospiti sono costretti al cambio al 56' quando l'infortunato Santini ha dovuto lasciarare il posto a Rosseti. Nonostante il doppio vantaggio, i padroni di casa continuano a spingere e al 70' sprecano una clamorosa occasione con Litteri che, servito all'interno dell'area piccola di rigore, ha messo incredibilmente oltre la traversa. A sorpresa al 78' arriva però il secondo gol marchigiano che nasce da un calcio d'angolo di Buzzegoli che ha pescato al centro dell'area il neo-entrato Rosseti che è riuscito a segnare con un preciso colpo di testa che ha riaperto le speranze dei bianconeri che hanno sfiorato l'incredibile gol del pareggio all'82' quando De Santis ha calciato dal limite dell'area mettendo fuori di pochissimo. All'85' Lanni protagonista di uno strepitoso intervento quando ha deviato in corner il tentativo di Salvi da distanza ravvicinata. Al 90' ultima occasione per gli ospiti con Favilli, il cui potente tiro è stato bloccato con sicurezza dall'attento Paleari. Prima della conclusione c'è ancora il tempo per assistere all'ultima opportunità per Litteri di segnare quello che sarebbe un meritato gol ma che l'estremo difensore ospite gli nega ancora una volta con l'ennesima bellissima parata in tuffo. Dopo quattro minuti di recupero si è conclusa questa sfida che ha visto prevalere meritatamente il Cittadella su un volentoroso Ascoli, un match spettacolare ricco di gol e di emozioni.

© Riproduzione Riservata.