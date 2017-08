Video/ Entella Perugia (1-5): highlights e i gol della partita (Serie B 1^ giornata)

Video Entella Perugia (LaPresse)

Il Perugia di Giunti inizia alla grande. Gli umbri triturano l’Entella sul suo campo vincendo per 1-5 grazie alla tripletta del nordcoreano Han e ai gol di Cerri (rigore) e di Colombatto. Per i liguri inutile invece il rigore trasformato da Troiano sul risultato di 0-2. Nel prossimo turno di Serie B il Perugia ospiterà al Curi il Pescara di Zeman mentre la squadra di Castorina se la vedrà con il Foggia in trasferta.

IL PRIMO TEMPO

Virtus Entella in campo con il 4-3-1-2. Iacobucci in porta, difesa composta da Belli, Ceccarelli, Benedetti e Baraye. In mediana Nizzetto, Troiano e Palermo mentre in zona offensiva c'è l'ex Hellas Luppi in supporto di La Mantia e Mota. Il Perugia risponde con un modulo a specchio. Rosati tra i pali, linea difensiva formata da Zanon, Volta, Monaco e Belmonte. A centrocampo troviamo Brighi, Colombatto e Bandinelli. In attacco Terrani alle spalle di Cerri e Han. L'Entella ci prova subito. Troiano colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il direttore di gara aveva già interrotto il gioco. Al nono minuto il Perugia sblocca il risultato. Magistrale azione nello stretto: Cerri vede l'inserimento di Han e lo serve di prima intenzione, il nordcoreano è freddo sotto porta e supera abilmente Iacobucci. L'Entella accusa il contraccolpo per il gol subito e gli avversari ne approfittano. Manovra avvolgente del Perugia, Cerri serve sulla sinistra per Belmonte, che sterza su Belli, costretto a stenderlo con uno sgambetto nella propria area. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri Cerri non sbaglia: esecuzione perfetta che spiazza Iacobucci. Brighi prova a farsi spazio in mezzo a due avversari, Troiano commette fallo e protesta con veemenza, venendo giustamente ammonito. Dopo un brutto inizio l'Entella prova a reagire. Nizzetto disegna una parabola dalla trequarti che trova la testa di Mota, la cui incornata sfiora il secondo palo e si spegne sul fondo. Al 19esimo i padroni di casa trovano un calcio di rigore. Ingenuità di Volta, che interviene con eccessiva irruenza su La Mantia che stava provando ad addomesticare in area. Troiano dal dischetto non sbaglia accorciando le distanze. Ammonito anche La Mantia poco dopo. L'Entella ci crede e sfiora subito il pari. Altra palla persa sulla trequarti dal Perugia, Luppi prende la mira e tenta il destro a giro, palla a lato di pochissimo. Il Perugia però è vivo e si fa vedere in avanti. Stacco imperioso sul calcio d'angolo del centrale, grande intervento di Iacobucci che tiene a galla i suoi. Dopo una prima mezz'ora condotta a ritmi altissimi le due squadre iniziano ad accusare la stanchezza. Tra le due quella che sembra sciogliersi con il passare del tempo è l'Entella. Colombatto ci prova da calcio di punizione ma il suo tentativo sbatte direttamente contro la barriera. Sulla respinta va ancora il centrocampista del Perugia, la cui conclusione viene nuovamente ribattuta da un avversario. Poco dopo è Han ad avere un'ottima chance. Cross ben calibrato di Belmonte, colpo di testa del nordcoreano respinto da un provvidenziale Iacobucci. Altra chance. Brighi si avventa su un pallone vagante in area avversaria e calcia: salvataggio nei pressi della linea da parte di Benedetti. Il gol dell'1-3 arriva al 40esimo. Straordinario Han, che resiste all'attacco di Ceccarelli, supera Benedetti con un dribbling e insacca nell'angolino. Il Perugia riconquista il doppio vantaggio. Prima dell'intervallo c'è ancora tempo per un altro gol degli ospiti. Cerri libera benissimo Colombatto in area, che trafigge Iacobucci con un delizioso tocco sotto. Perugia pirotecnico.

IL SECONDO TEMPO

I due tecnici non effettuano sostituzioni durante l'intervallo. L'Entella ci prova. Cross insidioso di Luppi che si trasforma in un tiro, smanaccia Rosati che evita guai peggiori. Poco dopo occasione importante per gli ospiti. Traversone chirurgico di Bandinelli, Terrani a colpo sicuro con un'incornata sulla quale si supera per l'ennesima volta Iacobucci. Arrivano le prime sostituzioni di giornata. L'Entella cambia il reparto offensivo: Mota cede il posto a Diaw mentre Aramu rileva La Mantia. Al 58esimo Volta colpisce di testa da posizione defilata, telefonata per Iacobucci che può far sua la sfera. Cerri prova a girarsi su Ceccarelli, che lo ferma d'esperienza. Attaccano senza sosta gli ospiti. Al 60esimo ancora un intervento decisivo di Iacobucci. L'ex Parma salva sul tentativo da pochi passi di Terrani, sulla respinta Han viene arginato efficacemente dalla retroguardia avversaria. Poco dopo viene espulso Brighi. Cartellino rosso diretto per Brighi, che intervene con il piede a martello sulla caviglia di Belli, che resta a terra dolorante. Dopo qualche attimo il giocatore dell'Entella si rialza per proseguire il gioco. Emanuello entra in campo al posto di Terrani. Al 72esimo arriva un altro guizzo di Han che suggerisce centralmente per Cerri, il cui controllo è difettoso. Si spegne la manovra offensiva ospite ma il gioco non si ferma. Ripartenza rapida dell'Entella, sprecone Diaw che supera Rosati e colpisce l'esterno della rete a porta spalancata. Brutto errore dell'attaccante biancoazzurro. Cambio per il Perugia: fuori Belmonte, dentro Pajac. L'Entella sfiora il gol al 79esimo. Grande volée di destro in area avversaria da parte di Luppi. La palla accarezza il secondo palo e oltrepassa la linea di fondo. Il Perugia si rivede in zona offensiva. Ennesima iniziativa sull'asse Han-Cerri: il primo crossa, il secondo impatta di testa, palla alta sopra la traversa. Castorina cambia ancora: Palermo viene sostituito da Di Paola. All'85esimo Han trova la tripletta. Il nordcoreano beffa Iacobucci con una particolare sforbiciata di destro. Serata da incorniciare per lui. Primo dello scadere Colombatto cede il posto a Buonaiuto.

