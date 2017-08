Video/ Manchester United Leicester (2-0): highlights e i gol della partita (Premier League 2017)

Video Manchester United Leicester (LaPresse)

Un inizio di stagione davvero spettacolare per il Manchester United di Jose Mourinho che nella terza giornata della Premier League ha battuto in casa per 2-0 il Leicester: i goleador all’Old Trafford sono i nomi che non ti aspetti ovvero Rashford al 70’ e Fellaini al 82’, con Lukaku che sbaglia il rigore al 53’. Un match quasi a senso unico per il Red Devils, che non si sono fatti spaventare alla pecca del belga dal dischetto nella prima frazione di gioco. A decidere la partita è stato l’attaccante inglese, entrato nelle grazie di Mourinho nella precedente stagione di Premier League, che ha sfruttato in maniera brillante l’assist di Mkhitaryan, al suo quinto in questa stagione del campionato inglese. A chiudere il discorso come abbiamo visto ci ha poi sposato Fellaini, che ha avuto tra i pali in pallone perfetto servito da Lingard. Ora lo United guida la classifica della Premier, unica con tre vittorie a bilancio e con 9 punti in graduatoria, con la grande soddisfazione dello stesso Special One.

LE STATISTICHE DELLA PARTITA

Anche nei numeri possiamo dire che il match tra Manchester United e Leicester è stato nettamente nelle mani della formazione di Mourinho: vediamo quindi qualche statistica a confronto. Partendo dal possesso palla infatti si nota che i Red devils hanno raccolto il 69% contro il 31%, oltre che il maggior numero di tiri, ben 22 (contro i 11 delle Foxes) di cui 7 in porta: sono stati però gli ospiti ha firmare il maggior numero di punizioni (ben 10, mentre i corner sono andati al Manchester united con 9 contro i 3 avversari. Ampliando l’analisi ricordiamo che i Red Devils hanno messo a bilancio 8 falli ma un solo cartellino giallo con un totale di 661 passaggi totali: a confronto il Leicester invece nei medesimi dati ha raccolto 7 falli, 2 gialli e 298 passaggi messi a tabella.

© Riproduzione Riservata.