Video Mayweather Mcgregor/ Highlights, dopo il trionfo Money annuncia: "Questo il mio ultimo match"

Floyd Mayweather dopo la vittoria su Conor McGregor si ritira: «Questo è stato il mio ultimo match». Nessun passo indietro: il pugile ha deciso di fermarsi dopo la cinquantesima vittoria da professionista, senza mai perdere un incontro e battendo così il primato di Rocky Marciano. «Sono sicuro, non ho motivo per tornare», ha dichiarato Mayweather in conferenza stampa. Non solo la soddisfazione per il trionfo, ma anche per essersi intascato oltre 300 milioni di dollari. «Se vedo l'opportunità di fare 300 milioni in 36 minuti perché no. Devo farlo», ha spiegato il pugile. Agli appassionati di boxe resta invece il ricordo di un match leggendario, che ha riscritto la storia degli sport da combattimento. Una sfida pirotecnica e spettacolare, terminata alla decima ripresa per ko tecnico. Il pluricampione ha avuto la meglio sul simbolo delle arti marziali miste, ma l'incontro è stato decisamente più equilibrato di quanto ci si aspettava alla vigilia. Il grande favorito era Mayweather, ma McGregor ha mostrato un eccezionale stato di forma.

COPIONE RISPETTATO NEL MATCH DELL'ANNO

Dopo una vigilia di frecciatine e polemiche, i due contendenti hanno regalato al pubblico un bell'abbraccio. Non c'era miglior modo per chiudere un incontro che negli ultimi mesi è stato caratterizzato da insulti reciproci e dichiarazioni al vetriolo. Grande l'interesse attorno all'incontro tra Floyd Mayweather e Conor McGregor, le aspettative non sono state di certo deluse, nonostante la sfida sia cominciata con oltre un'ora di ritardo per problemi con lo streaming pay-per-view. Gli appassionati di pugilato subito dopo l'incontro hanno cominciato a sperare in una rivincita in futuro, ma le dichiarazioni di Mayweather hanno spento sul nascere le loro speranze. Mayweather ha giocato come il gatto con il topo, con tutto il rispetto per McGregor, che avrebbe dominato con le regole Mma. Da qui anche la sensazione di una sfida "ibrida", inconsistente dal punto di vista tecnico. Dopo cinque riprese McGregor è apparso affaticato, così quando Mayweather ha deciso di accelerare ha chiuso l'incontro. Il copione è stato rispettato.

IL MOMENTO DEL KO TECNICO

