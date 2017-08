Video/ Palermo Spezia (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 1^giornata)

Video Palermo Spezia (LaPresse)

Il Palermo inizia nel migliore dei modi il campionato di Serie B. I rosanero superano 2-0 lo Spezia al Barbera grazie ai gol di Trajkovski e Nestorovski. Prova convincente degli uomini di Tedino, abili a controllare il match fin dalle prime battute. Nel prossimo turno di campionato il Palermo affronterà il Brescia nell’anticipo previsto per sabato alle 18. Lo Spezia cercherà invece i primi punti contro il Carpi in Liguria, domenica alle 20:30.

IL PRIMO TEMPO

Tedino debutta in Serie B scegliendo il 3-4-2-1 per il Palermo. Posavec in porta, difesa composta da Cionek, Struna e Szyminski. A centrocampo da destra verso sinistra Morganella, Jajalo, Chochev e Aleesami. In attacco Trajkovski e Coronado in supporto di Nestorovski. Lo Spezia di Gallo replica con il 3-5-2. Bassi tra i pali, linea difensiva composta da Terzi, Capelli e Giani. Sulla fascia destra De Col, in mezzo al campo Maggiore, Acampora e Sciaudone, a sinistra l'ex Benevento Lopez. In attacco Forte e Granoche. Grande equilibrio nella primissima fase di gare. Tentativi timidi da parte dei padroni di casa. Chochev va al tiro ma la difesa spezzina lo smorza prima del blocco di Bassi. I bianconeri provano a rispondere per vie centrali. Forte e Granoche cercano spesso il duetto nello stretto ma senza fortuna. Al decimo minuto si sblocca il risultato. Spunto personale di Trajkovski che dalla destra si accentra e punisce sul primo palo Bassi. Rosanero avanti al primo tiro in porta. Nonostante il vantaggio il Palermo continua a macinare gioco. Squillo di Chochev dalla distanza. Il tiro del bulgaro è però totalmente fuori misura. Al 16esimo minuto lo Spezia conquista un calcio di punizione interessante nei pressi dell'area. Acampora prova a metterla in mezzo ma sbaglia la conclusione, Posavec recupera. Il Palermo mantiene saldamente le redini del gioco mentre i liguri faticano parecchio a distendersi. Al 21esimo però la squadra di Gallo sfiora il gol. Granoche si allarga sulla destra e crossa in area dove sbuca dalla retrovie Walter Lopez. L'esterno si inserisce in spaccata e trova il pallone. La sua conclusione esce fuori di pochissimo. Ancora Spezia, tiro centrale di Sciaudone e Posavec para bloccando a terra. Qualche istante dopo il Palermo va in gol ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco dell'autore della rete: il capitano rosanero, Nestorovski. Ancora Palermo vicino al gol: bel cross di Morganella e Aleesami di testa la sfiora, palla a lato. Timido break dello Spezia, Granoche prova la conclusione a giro che però non gira, palla facile per Posavec. Il Palermo, forse anche per il caldo, inizia ad accusare la fatica. Lo Spezia prova ad approfittarne andando a caccia del pari. I bianconeri però non riescono a produrre granchè sbattendo più volte contro il muro rosanero. Ammonito Terzi intanto. Al 37esimo Jajalo si rende pericoloso con una gran botta dalla distanza. Il suo tiro sfiora l'incrocio di pali finendo fuori. Ammonito anche Struna tra le fila del Palermo. Nel finale lo Spezia prova a fare possesso ma come accaduto in precedenza non riesce a concludere verso lo specchio. Prima della fine del primo tempo i rosanero sfiorano il raddoppio. Grande girata di Nestorovski che stoppa e tira, palla deviata in angolo.

IL SECONDO TEMPO

Non ci sono sostituzioni durante l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Dopo pochi secondi ci prova lo Spezia con Giulio Maggiore. Bel tiro al volo, palla che esce, con Posavec comunque sulla traiettoria. Cartellino giallo per Sciaudone. Il Palermo sembra avere in pugno la partita. Cionek di testa prova a beffare Bassi, palla che però si alza sopra la traversa. Come accaduto nella fase finale del primo tempo il ritmo resta basso, soprattutto per volontà del Palermo. La squadra di Tedino trova il gol del raddoppio al 53esimo. Grande azione di Coronado che dribbla una serie di avversari e, giunto in area, appoggia per Nestorovski che batte facilmente Bassi per il 2-0. I siciliani giocano bene e con sicurezza, Spezia che non riesce a reagire. Gallo prova a scuotere i suoi: dentro Okoreke e Piccolo, fuori Giani e Forte. Ad andare vicino al gol però è nuovamente il Palermo: bel cross di Aleesami per Nestorovski che prova a trovare l'angolino di testa, palla che esce di pochissimo. Qualche istante dopo è Coronado a servire Nestorovski che mette giù e tira, palla questa volta bloccata a terra da Bassi. Al 69esimo gran palla di Trajkovski per Chochev che però al momento di tirare viene affrontato da un difensore spezzino. Sostituzione per i rosanero: esce Trajkovski, entra Gnahorè. Per lo Spezia invece fuori Acampora e dentro Mastinu. Giallo per Posavec intanto, ammonito per perdite di tempo. Coronado invece si fionda ancora in area alla ricerca dello spunto decisivo per timbrare il tabellino. Anche in questa circostanza però non trova lo specchio. All'84esimo il Palermo effettua una sostituzione. Fuori Coronado e dentro Murawski. Lo Spezia nel finale ci prova con timidezza. Piccolo ci prova su punizione, palla però che non gira ed esce ampiamente sul fondo. Gli ospiti non riescono a mantenere sotto scacco gli avversari. I rosanero giocano in scioltezza decidendo di non premere sull'acceleratore facendo intelligentemente passare (in maniera innocua) il tempo. All'88esimo pallone delizioso per Nestorovski, che non si aspettava un filtrante e non riesce ad agganciare in area. Il nuovo capitano del Palermo esce all'88esimo salutato dagli applausi del Barbera. Al suo posto entra La Gumina. In pieno recupero c'è un corner per lo Spezia. Salgono tutti. Okereke si avventa per primo sul cross e in torsione sfiora il gol. Pallone che esce davvero di poco.

© Riproduzione Riservata.