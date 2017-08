Video/ Roma Inter (1-3): highlights e i gol della partita (Serie A 2^ giornata)

Video Roma Inter (LaPresse)

L'Inter vince 3-1 all'Olimpico contro la Roma, tornando a registrare un segno 2 in schedina che mancava in Serie A nel confronto tra giallorossi e nerazzurri dal campionato 2008/09 e da un clamoroso 0-4 dell'Inter di Mourinho. 56-44% il possesso palla a favore degli ospiti, che nonostante le grandi sofferenze della prima parte del match emergono – grazie alla doppietta di Icardi – e riescono a vincere nel finale, mantenendo il predominio a livello di impostazione della manovra. Soprattutto dopo l'arretramento di Borja Valero in cabina di regia. 12 a 10 i tiri totali, di cui 9 a 7 in porta, per l'Inter; nerazzurri che però hanno perso più palloni degli avversari (36-28) e ne hanno recuperati meno (26-32), segno che tanto lavoro ancora aspetta Spalletti e i suoi, nonostante l'ottimo avvio di stagione. Dal punto di vista dei singoli, impossibile non sottolineare la prova di Icardi: come detto per lui 2 gol, sui 4 tiri effettuati; determinante però anche Perisic, con i suoi 2 assist per il secondo e terzo gol dell'Inter. Sul croato, nota dolente per la Roma, giostrava in marcatura un Juan Jesus bocciato in termini di valutazione e pagella, ma promosso per palloni recuperati (6). Sicuramente, in ogni caso, il dettaglio non soddisferà Di Francesco...

GLI HIGHLIGHTS DI ROMA INTER

Di Francesco a 'Premium' non risparmia frecciate e mette i puntini sulle i: "L'Inter ha avuto un pizzico di fortuna in più di noi, che abbiamo preso tre pali. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non abbiamo fatto gol. La volta scorsa non abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, oggi che abbiamo fatto bene abbiamo perso: come sapete, in questi casi, i discorsi se li porta via il vento... Questa gara dovevamo chiuderla prima e lo avremmo anche meritato. Per 70 minuti non siamo stati belli, ma bellissimi: l'unico rammarico è non essere stati cinici nelle occasioni in cui dovevamo; se c’era una squadra che doveva essere due gol avanti all’altra e meritare di vincere, quella è la Roma. C'era anche un rigore chiaro su Perotti, non capisco perchè non sia intervenuto il VAR. Cosa mi ha detto Spalletti? Che fossero entrati i pali, avremmo vinto noi" Spalletti risponde così pochi minuti più tardi: "La Roma ha fatto una buona partita, è stata sfortunata con quei tiri da fuori, tutti pali interni tra l'altro, ma quello che spesso si dice è che la fortuna va dalla parte di chi ha il coraggio di fare le cose... Noi da questo punto di vista abbiamo martellato e tentato di fare le cose, pur perdendo palloni sanguinosi. Siamo andati meglio con Joao Mario, ma quell’idea di calcio l’abbiamo avuta per tutti i 90 minuti. Scudetto? Noi puntiamo alla finale di Champions, peccato che non la giochiamo (ironico ovviamente ndr). Facciamo qualche discorso un po' più sensato... Siamo arrivati a 30 punti dalla Juve, restiamo alla realtà senza fare proclami. Totti? Non l'ho incontrato, se lo avessi fatto gli avrei dato tutta la mia amicizia. I tifosi mi hanno fischiato perché pensano che io sia il motivo per il quale Totti non gioca, ma io non ci sono più quest’anno, per cui potevano continuare a farlo giocare...".

