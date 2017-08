Video/ Ternana Empoli (1-1): highlights e i gol della partita (Serie B 1^giornata)

Video Ternana Empoli (LaPresse)

Pari nel punteggio finale e sostanziale situazione di equilibrio anche nelle principali statistiche: è questa la fotografia della gara fra Ternana ed Empoli, chiusasi con un 1-1 che gli stessi tecnici hanno indicato come il risultato più giusto. Infatti, a partire dai dati sul possesso palla, le due compagini si sono equivalse (leggero predominio rossoverde col 52% a fronte del 48% dei toscani), mentre è insolitamente alto il numero dei tiri totali della gara: 17 per i padroni di casa e 12 per gli ospiti, anche se solo una piccola percentuale di questi sono stati indirizzati nello specchio della porta, indice di una scarsa precisione e di tanti errori di misura. La formazione di Pochesci ha battuto più caldi d’angolo (7) rispetto ai ragazzi allenati da Vivarini (5) mentre, dal punto di vista disciplinare, il match è stato sostanzialmente corretto, col direttore di gara che ha estratto 5 volte il cartellino giallo, ammonendo in 3 occasione i giocatori ternani e nelle altre 2 gli azzurri, ma in nessuna delle circostanze si è trattato di interventi duri o al limite del regolamento.

LE DICHIARAZIONI

Al suo esordio su una panchina di Serie B, l’oramai ex carneade Sandro Pochesci, diventato a sorpresa il nuovo allenatore della Ternana, ha voluto elogiare ai microfoni di Sky Sport la prova dei suoi ragazzi, nonostante un 1-1 finale che potrebbe anche andare stretto ai rossoverdi: “La mia squadra lavora da circa un mese a mille e credo che non potevano fare di più di quanto visto in campo stasera: il risultato mi soddisfa ma si può sempre migliorare”. A proposito, invece, del suo ingresso sul terreno di gioco, Pochesci ha ammesso di aver chiuso gli occhi e di aver rivissuto in pochi attimi "una intera carriera”. Meno contento del pareggio maturato allo stadio Liberati di Terni è apparso invece Vivarini, anche lui alla prima in campionato in B con l’Empoli: il tecnico toscano, intervistato da uno degli inviati dell’emittente satellitare, si è infatti lamentato dell’approccio mentale sbagliato alla gara anche se, alla lunga, “noi ci siamo ripresi e abbiamo fallito alcune partenze pericolose”. Vivarini ha infine ammesso comunque che l’1-1 è il risultato che meglio rispecchia l’andamento della partita e, dal momento che l’Empoli non è ancora al top della condizione, “non si poteva pretendere certo di più da questa prima uscita”.

