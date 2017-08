Video/ Venezia Salernitana (0-0): highlights e i gol della partita (Serie B 1^giornata)

Video Venezia Salernitana (LaPresse)

Il match tra Venezia e Salernitana, conclusosi sul punteggio di 0-0, è stato abbastanza equilibrato come rispecchiato dal risultato finale e nonostante i pronostici della vigilia che davano favoriti i lagunari di Pippo Inzaghi, al ritorno in Serie B. Infatti, analizzando le principali statistiche dell’incontro, si nota come il possesso palla sia stato anche leggermente a favore degli ospiti (51% contro il 49% del Venezia), meno dotati però sul piano del palleggio; per quanto riguarda i tiri in porta, a prevalere sono gli arancioneroverdi con 6 occasioni (di cui un clamoroso palo) contro i 4 della Salernitana. Sostanzialmente in parità anche il dato relativo ai calci d’angolo, con i granata che hanno beneficiato di 7 corner (pur non impensierendo mai davvero Audero) contro i 5 del Venezia, spesso confusionario nelle occasioni su palla inattiva. Infine, una statistica che dice molto dell’andamento della sfida: la Salernitana ha commesso più falli (15) rispetto ai padroni di casa (9), rimarcando ancora di più il canovaccio tattico di Bollini che, per prima cosa, puntava a interrompere sul nascere le trame offensive degli avversari, pur rimediando solo due cartellini gialli contro i tre dei veneziani.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match pareggiato a reti bianche dal Venezia contro una Salernitana dimostratasi più coriacea del previsto, il tecnico degli arancioneroverdi, Filippo Inzaghi, ha provato ad analizzare la prestazione dei suoi, rendendo merito agli avversari e provando a nascondere un pizzico di delusione: “La partita è stata molto equilibrata”, ha spiegato in mixed zone l’ex attaccante di Milan e Juventus, rammaricandosi solo per quella occasione nel primo tempo in cui il Venezia ha colpito un palo. In seguito, il tecnico veneziano ha fatto i complimenti ai granata, dimostratisi a suo dire una squadra “forte fisicamente e con degli uomini di spessore come Sprocati”. Sull’altro versante, il coach dei campani Bollini ha invece avuto modo di elogiare i tanti tifosi arrivati in trasferta in Veneto: “Dopo aver visto la nostra curva, posso dire di essere orgoglioso di allenare la Salernitana: il pareggio di oggi è tutto sommato accettabile” ha ammesso, aggiungendo che i suoi uomini hanno sempre tentato di giocare palla a terra anche contro un avversario dal tasso tecnico maggiore e più attrezzato per la rincorsa alla Serie A.

