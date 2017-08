Viterbese Prato/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Viterbese Prato, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Viterbese Prato, diretta dall'arbitro Matteo Gualtieri, si gioca per la prima giornata del girone A di Serie C 2017-2018: appuntamento alle ore 16:30 di domenica 27 agosto. Lo scorso anno i laziali disputarono un'ottima stagione, raggiungendo l'ottavo posto in graduatoria e di conseguenza la qualificazione per i play-off di categoria. Discorso diverso per quanto riguarda il Prato, che soffrì per gran parte della stagione, rimanendo per molte settimane all'ultimo posto della classifica, salvo poi riuscire a mantenere la categoria grazie alla vittoria nello spareggio play-out nel derby contro il Tuttocuoio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Viterbese Prato non sarà trasmessa in diretta tv; da qualche anno però il portale Sportube.tv fornisce in esclusiva tutte le partite di campionato e coppa della Serie C in diretta streaming video, e lo farà anche in questa stagione. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

I tifosi sono curiosi di capire se le gerarchie sono rimaste le stesse, oppure si profila un campionato diverso per i giallo-blu e i bianco-azzurri. Il prossimo step nell'analisi della gara è lo studio delle probabili formazioni titolari scelte dai due tecnici, cominciando dai padroni di casa. Il mister della Viterbese Castrense, l'ex calciatore dell'Udinese Valerio Bertotto, dovrebbe optare per l'utilizzo del modulo di gioco 4-3-3, schierando fra i pali il portiere Antony Iannarilli. Assieme a lui ci sarà la difesa a quattro, composta dal terzino destro Daniele Celiento, dal terzino sinistro Federico Pacciardi e dai due difensori centrali Simone Sini e Federico Sorbo. Il reparto mediano si avvarrà di Diego Cenciarelli come metronomo, assistito da Luca Baldassin e Gianluca Musacci come mezzali. In attacco spazio per l'esterno destro urugagio Kevin Mendez, per l'esterno sinistro Loris Tortori e per la punta centrale Andrea Razzitti, colpo del mercato estivo dei leoni.

La risposta del Prato dell'allenatore Pasquale Catalano consisterà in un modlo a specchio rispetto agli avversari, ovvero un altro 4-3-3. In porta il tecnico si affiderà al giovane Fabrizio Alastra, mentre i quattro difensori saranno i due terzini Tommaso Polo a destra e Andrea Badan a sinistra e i due centrali Lino Marzorati e Riccardo Martinelli. A centrocampo il ruolo di mediano sarà affidato a Alberto Marini, che solitamente predilige giocare più arretrato. Alla sua destra ci sarà la mezzala Ludovico Gargiulo, alla sua sinistra l'altra mezzala Nicola Guglielmelli. A completare il mosaico ci sarà il tridente d'attacco, formato dall'esterno destro Tommaso Ceccarelli, dall'esterno sinistro Lorenzo Liurni e dalla punta centrale Gabriele Vangi.

LA CHIAVE TATTICA

Gara equilibrata in tutti gli aspetti, a cominciare dalla qualità delle due squadre arrivando ai due moduli speculari. Ci saranno poche possibilità di creare la superiorità numerica e a fare la differenza sarà l'estro degli esterni d'attacco, che dovranno provare a saltare l'uomo in più occasioni possibili. La Viterbese cercherà di andare al cross per sfruttare la forza fisica e l'altezza del centravanti Razzitti, che con la sua sola presenza riesce a mettere in apprensione le difese avversarie. In casa Prato aspettano di vedere all'opera Gabriele Vangi, che dopo anni di gavetta fra i dilettanti è pronto per confrontarsi con il calcio professionistico.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Viterbese Prato l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Viterbese) siamo a 1,95; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,30 mentre per il segno 2 (vittoria Prato) la vincita sarà eventualmente di 3,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.