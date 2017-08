Bari Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bari Cesena, Serie B (Foto LaPresse)

Bari Cesena, che sarà diretta dall'arbitro Juan Luca Sacchi, è il primo Monday Night della Serie B 2017-2018: si gioca alle ore 20:30 del 28 agosto tra due squadre sempre in lotta per traguardi ambiziosi. Lo si può evincere anche dalla classifica degli abbonamenti venduti, che al momento vede il Cesena al secondo posto alle spalle del Foggia, e il Bari in quarta posizione dopo il Parma. Dunque sarà subito un match combattuto, per iniziare al meglio la stagione sportiva e mandare subito un chiaro messaggio alle dirette concorrenti.

Bari Cesena sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, che ancora una volta ha l'esclusiva per la diretta tv del campionato di Serie B: nello specifico l'appuntamento è su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Il Bari di mister Fabio Grosso al momento è ancora un cantiere aperto. Il 4-3-3 sembra essere il modulo definitivo, ma mancano ancora alcuni tasselli per completare la rosa. Anche contro il Cesena il modulo utilizzato sarà lo stesso visto nelle amichevoli pre-campionato e nelle due gare di Coppa Italia contro Parma e Cremonese. I galletti dovranno fare a meno del portiere titolare Alessandro Micai, alle prese con un'infiammazione alla spalla; pertanto esordirà fra i pali l'estremo difensore Victor De Lucia, che ha già mostrato buone qualità nell'ultima amichevole contro l'Fbc Gravina. In difesa ci saranno Andres Tello come terzino destro e Salvatore D'Elia come terzino sinistro, mentre i due difensori centrali saranno Denis Tonucci e Vangelis Moras, coppia esperta ma che ultimamente ha mostrato alcune amnesie. A centrocampo il mediano sarà l'albanese Migjen Basha, autore di ottime prestazioni fino ad ora; i suoi compagni di reparto saranno le due mezzali Massimiliano Busellato e Aniello Salzano, entrambi abili ad inserirsi dalle retrovie per dare una mano agli attaccanti in fase offensiva.

La formazione del Bari sarà completata dal tridente d'attacco, composto dall'ala destra Cristian Galano, assoluto trascinatore del Bari nella sfida di Coppa Italia contro il Parma, dall'ala sinistra Riccardo Improta e dalla punta centrale, che dovrebbe essere il brasiliano Nene. Dal Cesena ci si aspetta una risposta forte, una squadra volitiva e pronta a costruire il proprio gioco senza alcun timore reverenziale. Per il Bari si tratterà di un amarcord visto che Andrea Camplone, attuale tecnico del Cesena, ha allenato il Bari due stagioni fa, perdendo nello spareggio play-off contro il Novara.

I romagnoli, così come il Bari, non hanno ancora chiaro il definitivo quadro della situazione, ma è possibile stilare una probabile formazione in vista del match del San Nicola, partendo dal modulo di gioco. Camplone rimarrà fedele al 3-5-2, schieramento solido che permette di attaccare con tre-quattro uomini e al contempo non scoprirsi eccessivamente in fase di non possesso. Il portiere titolare sarà il giovane Andrea Fulignati, sostenuto dal terzetto difensivo composto da Romano Perticone, Andrea Esposito e Isaac Donkor, altra vecchia conoscenza dell'ambiente biancorosso. A centrocmapo sulle fasce ci saranno a destra Tomasz Kupisz e a sinistra Nicolò Fazzi, le due mezzali saranno Marco Crimi e Giovanni Sbrissa e il mediano risponderà al nome di Karim Laribi. Le due punte centrali infine saranno Ettore Gliozzi e il gambiano Lamin Jallow. Il Bari, secondo quanto emerso nelle ultime gare, tende a mantenere a lungo il possesso della sfera. In questo modo gli avversari hanno pochissime occasioni per rendersi pericolosi e in alcune circostanze possono perdere lucidità.

Il Cesena dovrà essere bravo a raddoppiare su Cristian Galano, che può decidere il match da un momento all'altro. Un occhio di riguardo anche nei confronti di Basha, che con le sue pennellate sta orchestrando in maniera armoniosa la manovra del Bari. In casa Cesena il pericolo numero uno per la difesa dei padroni di casa si chiama Jallow. L'attaccante africano con la sua velocità rischia di mettere in seria apprensione il duo Tonucci-Moras, che spesso e volentieri soffre le punte rapide. Da valutare anche l'altra punta Gliozzi, appena arrivato dai cugini del Sassuolo.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Bari Cesena, prima giornata della Serie B 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Bari) siamo a 1,95; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,15 mentre per il segno 2 (vittoria Cesena) la vincita sarà eventualmente di 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

