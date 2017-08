Classifica e risultati Liga / 2^ giornata: Barcellona in testa, il Real Madrid rallenta

Risultati Liga (LaPresse)

I risultati della seconda giornata della Liga spagnola ci regalano la prima novità in classifica: rallenta il Real Madrid, bloccato sul pareggio casalingo (2-2) dal Valencia dopo un mese di agosto finora perfetto e così il Barcellona, massacrato nella Supercoppa di Spagna, si toglie la soddisfazione di avere due punti di vantaggio sui grandi rivali, essendo ancora a punteggio pieno come d’altronde anche Real Sociedad e Leganes, che vanno a comporre insieme ai blaugrana un anomalo terzetto al vertice del campionato. Cominciamo allora proprio dal Bernabeu, dove è successo di tutto: solo per limitarci alla successione dei gol, nell’ordine abbiamo avuto vantaggio Real, pareggio e poi sorpasso del Valencia (con secondo gol segnato da Kondogbia) e infine pareggio fissato dal gol di Asensio, ormai una certezza per Zidane.

Buon per il Barcellona, che sabato sera era passato per 0-2 sul campo dell’Alaves nel modo più classico possibile, cioè con una doppietta di Leo Messi. Vittoria comunque preziosissima, perché i catalani hanno estremo bisogno di serenità in un’estate resa complicata da tanti problemi: Ernesto Valverde si potrà dunque godere con relativa calma la sosta per le Nazionali, anche perché un +2 sia sul Real sia sull’Atletico non guasta mai. A proposito dell’Atletico, per Simeone dopo il pareggio al debutto ecco la travolgente vittoria per 1-5 sul campo del Las Palmas, dunque cammino opposto a quello dei cugini del Real e un bel messaggio inviato dai Colchoneros anche a Chelsea e Roma, che saranno avversarie dell’Atletico nel girone di Champions League.

Per completare il quadro delle big, ricordiamo che il Siviglia ha vinto per 0-1 sul campo del Getafe, dopo il pareggio alla prima giornata. Tuttavia è giusto parlare anche delle capolista a sorpresa: magari non durerà, ma intanto Real Sociedad e Leganes si godono l’essere davanti a tutti, in compagnia solo del Barcellona. Venerdì era stata proprio la Real Sociedad ad inaugurare la seconda giornata con il netto successo per 3-0 sul Villarreal, mentre il Leganes ha colto la seconda vittoria stagionale andando ad espugnare ieri il campo dell’Espanyol (0-1). Infine, un dato statistico: ben cinque vittorie in trasferta, il fattore campo conta decisamente poco.

RISULTATI LIGA 2^ GIORNATA

Real Sociedad-Villarreal 3-0

Betis-Celta 2-1

Alaves-Barcellona 0-2

Levante-Deportivo 2-2

Girona-Malaga 1-0

Las Palmas-Atletico Madrid 1-5

Espanyol-Leganes 0-1

Eibar-Athletic Bilbao 0-1

Getafe-Siviglia 0-1

Real Madrid-Valencia 2-2

CLASSIFICA

Real Sociedad, Barcellona, Leganes 6

Atletico Madrid, Girona, Levante, Athletic Bilbao, Siviglia, Real Madrid, Valencia 4

Eibar, Betis 3

Getafe, Espanyol, Deportivo 1

Las Palmas, Celta, Malaga, Alaves, Villarreal 0

