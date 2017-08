Classifica e risultati Serie A/ 2^ giornata: cinque capolista a punteggio pieno

Risultati Serie A: Sampdoria, capolista a sorpresa (LaPresse)

Completata la seconda giornata di Serie A, i risultati della domenica sera hanno completato la classifica del massimo campionato dopo i due turni di agosto: adesso ci attende la pausa per gli impegni della Nazionale e bisognerà quindi aspettare sabato 9 e domenica 10 settembre per il terzo turno, che vedrà Inter, Juventus, Milan, Napoli e Sampdoria (citate in ordine alfabetico) al comando al punteggio pieno con 6 punti, frutto di due vittorie in altrettante partite. Risultati uguali, ma percorsi magari diversi: l’Inter vincendo a Roma ha fatto senza dubbio un importante passo avanti, anche se i momenti difficili nel corso della partita dell’Olimpico non sono mancati; la Juventus ha sofferto più del previsto contro il Genoa, ma è sopravvissuta a una trasferta storicamente ostica con un Paulo Dybala in grande spolvero e capocannoniere (come anche Mauro Icardi).

LE CAPOLISTE "DELLA DOMENICA"

Questi erano stati i verdetti del sabato; ieri si sono aggiunte al comando Milan, Napoli e Sampdoria. Se i doriani si godono la vetta momentanea senza troppi pensieri, per rossoneri e azzurri bisogna spendere qualche parola in più. Il Milan onestamente non ha convinto molto, ha rischiato contro un Cagliari molto positivo e la prestazione non entrerà certo fra quelle da ricordare: tuttavia, per andare lontano bisogna saper vincere anche queste partite e il Milan ce l’ha fatta. Meglio il Napoli, che si è ritrovato sotto contro la bestia nera Atalanta, ma alla lunga ha saputo imporre la propria superiorità: per quello che può contare adesso, la squadra del mese è sicuramente quella di Sarri, anche grazie all’autorevole qualificazione in Champions League.

STORICA SPAL

Da sottolineare la vittoria della Spal, che festeggia nel migliore dei modi la prima partita casalinga in Serie A dopo 49 anni, il largo successo del Torino sul Sassuolo e il colpaccio della Lazio sul campo del Chievo. Le quattro squadre ancora a 0 punti sono invece Atalanta, Benevento, Cagliari e Fiorentina: i bergamaschi hanno pagato il doppio impegno con Roma e Napoli, a maggior ragione questo vale per i sardi con le trasferte contro Juventus e Milan. Un poco di preoccupazione in più per i campani, che comunque non hanno sfigurato in entrambe le partite; il campanello d’allarme suona invece già per i viola, anche se l’ottimo secondo tempo di ieri sera contro la Sampdoria mostra già i primi segnali di miglioramento anche per Stefano Pioli.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 2^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Benevento-Bologna 0-1 - 55' Donsah

RISULTATO FINALE Genoa-Juventus 2-4 - 1' aut. Pjanic (G), 7' rig. Galabinov (G), 14' Dybala (J), 45'+4' rig. Dybala (J), 62' Cuadrado (J), 92' Dybala (J)

RISULTATO FINALE Roma-Inter 1-3 - 15' Dzeko (R), 67' Icardi (I), 77' Icardi (I), 87' Vecino (I)

RISULTATO FINALE Torino-Sassuolo 3-0 - 44' Belotti, 84' Ljajic, 88' Obi

RISULTATO FINALE Chievo-Lazio 1-2 - 11' Immobile (L), 34' Pucciarelli (C), 89' S. Milinkovic-Savic (L)

RISULTATO FINALE Crotone-Verona 0-0

RISULTATO FINALE Fiorentina-Sampdoria 1-2 - 32' Caprari (S), 35' rig. Quagliarella (S), 50' Badelj (F)

RISULTATO FINALE Milan-Cagliari 2-1 - 10' Cutrone (M), 56' Joao Pedro (C), 70' Suso (M)

RISULTATO FINALE Napoli-Atalanta 3-1 - 15' Cristante (A), 56' Zielinski (N), 61' Mertens (N), 87' Rog (N)

RISULTATO FINALE Spal-Udinese 3-2 - 25' Borriello (S), 52' M. Lazzari (S), 72' Nuytinck (U), 88' rig. Thereau (U), 94' L. Rizzo

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 6

Inter 6

Napoli 6

Milan 6

Sampdoria 6

Torino 4

Spal 4

Bologna 4

Lazio 4

Chievo 3

Roma 3

Genoa 1

Verona 1

Crotone 1

Sassuolo 1

Udinese 0

Benevento 0

Atalanta 0

Fiorentina 0

Cagliari 0

