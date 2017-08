Classifica e risultati Serie B/ 1^ giornata: Perugia e Pescara travolgenti

Risultati Serie B: Zdenek Zeman (LaPresse)

Il quadro dei risultati della prima giornata di Serie B si completerà questa sera con Bari-Cesena, l’immancabile posticipo del lunedì sera che ci darà subito risposte significative circa due delle squadre più blasonate di questo campionato cadetto, con lunghi trascorsi anche nella massima serie, ma tante notizie sono già arrivate da questo turno inaugurale della nuova Serie B 2017-2018. La classifica dopo una sola giornata è ovviamente poco indicativa, ma di certo spicca il primo posto (considerando la differenza reti) condiviso da Pescara e Perugia, entrambe vittoriose per 5-1, punteggio che non è di certo frequente in un campionato storicamente equilibrato come la nostra Serie B.

PERUGIA E PESCARA DILAGANTI

Il Perugia sabato aveva maramaldeggiato sul campo dell’Entella, a Chiavari, dove si è messo in luce un eccellente Kwang Song Han, il giovane nordcoreano di proprietà del Cagliari, autore di una tripletta; ieri pomeriggio ecco la risposta del Pescara, un 5-1 che fa molto Zemanlandia, fra l’altro nella partita contro il Foggia che per il tecnico boemo non può mai essere una sfida come le altre. Inoltre gli abruzzesi hanno risposto agli umbri anche a livello individuale, con la tripletta di Stefano Pettinari che pareggia quella di Han. Scherzi del calendario, già domenica prossima ci sarà proprio Perugia-Pescara, partita che promette grande spettacolo e che ci darà già risposte interessanti sulle due squadre che hanno iniziato meglio il campionato.

LE ALTRE VINCENTI

Altre sei squadre hanno esordito con una vittoria nella prima giornata: si tratta di Frosinone, Palermo, Cittadella, Avellino, Carpi e Parma. Naturalmente è presto per fare bilanci, possiamo notare però che sono partite bene tre fra le squadre più attese della nuova Serie B, cioè la retrocessa di lusso (Palermo), la squadra che ha fatto meglio nello scorso campionato fra chi è rimasto in B (Frosinone) e la neopromossa probabilmente più attesa (Parma). Gli elementi di interesse dunque non mancano: adesso attendiamo il posticipo, poi ricordiamo che settimana prossima il grosso delle partite sarà alla domenica, dal momento che la Serie A è ferma per la sosta delle Nazionali.

RISULTATI SERIE B

Parma-Cremonese 1-0

Avellino-Brescia 2-1

Carpi-Novara 1-0

Cittadella-Ascoli 3-2

Entella-Perugia 1-5

Palermo-Spezia 2-0

Pro Vercelli-Frosinone 0-2

Ternana-Empoli 1-1

Venezia-Salernitana 0-0

Pescara-Foggia 5-1

Lunedì 28 agosto, ore 20:30: Bari-Cesena

CLASSIFICA

Perugia, Pescara, Frosinone, Palermo, Cittadella, Avellino, Carpi, Parma 3

Empoli, Ternana, Salernitana, Venezia 1

Bari*, Cesena*, Ascoli, Brescia, Cremonese, Novara, Pro Vercelli, Spezia, Entella, Foggia 0

*Una partita in meno

