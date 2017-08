Formula 1/ Video highlights e classifica del Gran Premio del Belgio 2017 (Spa-Francorchamps)

Lewis Hamilton ha vinto il GP del Belgio 2017 (Foto LaPresse)

Bolidi di Formula 1 che oggi in uno dei gran premi storici del mondiale, il Gran Premio del Belgio 2017 a Spa-Francorchamps, hanno fatto vedere la grande forza delle scuderie, soprattutto di quelle, Ferrari e Mercedes, che sono le pretendenti al titolo iridato, stante la grande differenza in classifica dei loro piloti rispetto ai loro avversari. A vincere è stato alla fine Lewis Hamilton, per lui quinto successo stagionale: alle sue spalle Sebastian Vettel limita alla grande i danni, Daniel Ricciardo conquista un altro podio mentre Kimi Raikkonen, pur penalizzato, arriva davanti a Valtteri Bottas nella sfida tra i due outsider.

HIGHLIGHTS GP BELGIO 2017 (da Sky.it)

HAMILTON TIENE DIETRO VETTEL

Allo spegnimento dei semafori sia Hamilton che Vettel riescono ad indovinare l'attimo, il tedesco prova di sorprendere il vice campione del mondo ma il pilota Mercedes si difende ottimamente. Magia di Fernando Alonso che recupera un paio di posizioni, magia vanificata però dall'inadeguatezza della sua monosposto, in poco tempo lo spagnolo viene superato dalla Force India e dalla Renault. In avanti tempi fotocopia per i due leder. Ottavo giro si ritira Verstappen su Red Bull per problemi tecnici. Posizioni cristallizzate con i piloti che combattono nell'abbassare il miglior tempo, giro veloce per Vettel, Hamilton probabilmente soffre di un corposo blistering sull'anteriore sinistra. Dodicesimo giro inizia il balletto dei primi pit stop, vedremo come i leader si comporteranno in questa importante fase della gara. Tra il tredicesimo e il quindicesimo rientrano nell'ordine Hamilton e Vettel, meglio i meccanici tedeschi, cosa che permette al vice campione del mondo dello scorso anno di mantenere la testa della corsa.

PENALITA' PER RAIKKONEN

Nelle retrovie viene penalizzato Raikkonen per aver sorpassato in regime di bandiera gialla, il finlandese dovrà scontare per questo dieci secondi di penalità al prossimo pit stop. Fase della corsa che vive sulla rimonta di Raikkonen, rientrato settimo dopo aver scontato la penalità, sorpassa Ocon e Hulkenberg e mette nel mirino Ricciardo. Trentesimo giro duello tra Ocon e Perez che si toccano e provocano l'ennesima bandiera gialla, rientra immediatamente Raikkonen che monta le super soft allo scopo di un finale di gara molto aggressivo. Rientrano anche gli altri, e alla fine della bandiera gialla Raikkonen e Ricciardo bruciano Bottas che montava le soft. Avanti qualche problema per Hamilton per far andare in temperatura le coperture, Vettel si avvicina di moltissimo ma l'inglese si riprende, e riconquista qualche decimo di vantaggio guidando sfruttando ogni centimetro di pista. Penultimo giro con Vettel che spinge forte sull'acceleratore, suo il giro veloce, ma il tedesco riesce a guadagnare solamente un decimo su Hamilton. Ultimo giro il campione delle frecce d'argento non sbaglia nulla, e con una gestione del tutto tranquilla taglia per primo la bandiera a scacchi, secondo Vettel e terzo Ricciardo, medaglia di legno per Raikkonen autore di una pregevole rimonta nei giri finali. Campionato piloti che vede sempre in testa Vettel, adesso sono solo sette però i punti di vantaggio su Lewis Hamilton, campionato costruttori saldamente in mano alla Mercedes.

Classifica piloti

1 Sebastian Vettel (Ferrari) 220

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 213

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 179

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 132

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 128

6 Max Verstappen (Red Bull) 67

7 Sergio Perez (Force India) 56

8 Esteban Ocon (orce India) 47

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 36

10 Nico Hulkenberg (Renault) 34

11 Felipe Massa (Williams) 27

12 Romain Grosjean (Haas) 24

13 Lance Stroll (Williams) 18

14 Kevin Magnussen (Haas) 11

15 Fernando Alonso (McLaren) 10

16 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

17 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

18 Stoeffel Vandoorne (McLaren) 1

Classifica costruttori

1 Mercedes 392

2 Ferrari 348

3 Red Bull 199

4 Force India 103

5 Williams 45

6 Toro Rosso 40

7 Haas 35

8 Renault 34

9 McLaren 11

10 Sauber 5

© Riproduzione Riservata.