GOL BELOTTI/ Video, rovesciata pazzesca in Torino-Sassuolo: magia del Gallo

Andrea Belotti, Torino - LaPresse

Il protagonista assoluto della sfida fra Torino e Sassuolo giocatasi ieri sera alle ore 18:00, è stato Andrea Belotti. Il Gallo ha infatti sbloccato l’incontro sul finire della prima frazione di gioco, precisamente al 44esimo del primo tempo, con un gol da cineteca, o come si diceva fino a poco tempo fa, un eurogol. Belotti è stato l’artefice forse della rete più spettacolare e nel contempo più classica, quella che non passa mai di moda: la rovesciata. Grande cavalcata sulla destra del terzino granata De Silvestri, che arrivato fino in fondo ha messo in mezzo una palla perfetta, su cui si è appunto avventato il Gallo, che spalle alla porta non ci ha pensato due volte, colpendo in rovesciata. Battuto Consigli, che del resto non poteva fare granché, e gol capolavoro per il centravanti della nostra nazionale. Una rete di Belotti che arriva dopo una prestazione un po’ negativa contro il Bologna in apertura di stagione, e che nel contempo spegne, forse definitivamente le voci di mercato.

ADDIO AL MONACO

Il capitano del Torino sta bene in Piemonte, è amato e coccolato, e trasferendosi all’estero, dietro un pagamento da 100 milioni di euro (come recita la clausola rescissoria), rischierebbe di mettere troppa pressione al giovane calciatore dell’Italia. Meglio rimanere a Torino, in un ambiente a lui più consono, per poi riparlare di mercato soltanto fra un anno, durante l’estate del 2018. Tra l’altro il Monaco, che da giorni è accostato all’ex calciatore del Palermo, sembrerebbe aver abbandonato le speranze di acquistare lo stesso, ed avrebbe deciso di virare su Stevan Jovetic, attaccante dell’Inter dato appunto vicinissimo ai nerazzurri (operazione da 11 milioni di euro complessivi). Belotti è tornato ad alzare la cresta, ed ora dovrà guidare l’Italia nella complicata sfida contro la Spagna valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2018. Intanto, godetevi il video con il gol in rovesciata di Belotti.

