Italia Repubblica Ceca/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (Europei volley maschile)

Italia Repubblica Ceca, è la partita di volley maschile in programma oggi lunedi 28 agosto 2017 alle ore 20.30 presso la Azoty Arena di Stettino, ultimi match della fase a gironi degli Europei in programma in questo giorni in Polonia. Ultimi banco di prova per la compagine azzurra di Belgini in questa fase, che necessita di un successo clamoroso contro i cechi per continuare a sognare se non una medaglia almeno un buon piazzamento nel torneo continentale. Nonostante le tante aspettative va infatti detto che la prova messa in campo finora dalla formazione italiana non ha pienamente convinto: certo dopo l’argento di Rio, con diversi nomi di peso assenti (tra gli altri Birarelli, Zaytsev e Juantorena), la situazione non era delle migliori per un gruppo abbastanza nuovo, che ha però mostrato tanti elementi positivi su cui è necessario ancora lavorare.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Italia e Repubblica Ceca sarà visibile, come gli altri incontri degli azzurri, sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 20.20 su Rai 1 per la diretta tv, commentata da Maurizio Colantuoni e Andrea Lucky Lucchetta. Diretta streaming video confermata tramite sul portale gratuito raiplay.it. Consigliamo infine di collegarsi al sito della federazione europea all’indirizzo www.cevl.lu per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live.

LE DIFFICOLTA' AZZURRE

Alla vigilia degli europei di volley maschile, pareva che il girone degli azzurri fosse semplice, ma molti si sono dovuti ricredere fin già dalla partita contro la formazione tedesca: gli azzurri non sono gli unici a voler il proprio posto in questo tabellone, e sono ancora tanti gli elementi su cui la formazione di Blengini deve lavorare, prima di tutto la precisione. La classifica non è certo amica: anche se l’Italia non dovrebbe aver problemi a proseguire la propria avventura europea tutto dipenderà anche dagli altri campi per capire dove la compagine di Blengini potrà posizionarsi al prossimo tabellone. Va però detto che dopo la sconfitta maturata contro al Germania, il 3-0 realizzato nella giornata di ieri contro la Slovacchia ha di certo aiutato non poco: gli azzurri sono infatti ora a 4 punti e con una differenza set di 5:3:ottimi dati da cui partire per continuare a sperare. Difficilmente gli azzurri non dovranno passare per i play off: un nuovo ostacolo quindi per la nostra nazionale, che nonostante i vari difetti visto in questi giorni, non difetta di cuore e coraggio.

