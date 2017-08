Keita all’Inter? / Calciomercato live: pronti 20 milioni di euro, Sabatini ci prova

Keita, attaccante Lazio - LaPresse

Il nome di Balde Diao Keita torna di prepotenza al centro delle cronache di calciomercato di casa Inter. Il club nerazzurro si sarebbe infatti riavvicinato nelle ultime ore all’attaccante senegalese di proprietà della Lazio, che non vede l’ora di svestire la casacca biancoceleste. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, pare che la società di corso Vittorio Emanuele stia provando il tutto per tutto, offrendo 20 milioni di euro ma con la formula di un prestito biennale con obbligo di riscatto. In poche parole, l’Inter verserebbe nelle casse della Lazio 20 milioni di euro ma solo fra due anni. Claudio Lotito non è così convinto della formula, ed attende un rilancio di altre società, su tutte il Borussia Dortmund, che potrebbe perdere Emre Mor e che pare sia fortemente interessato all’ex talento di casa Barcellona.

LA LAZIO VUOLE EDER

Nel frattempo il direttore dell’area tecnica Suning, Walter Sabatini, lavora al fianco dell’agente di Keita, Calenda, ed avrebbe raggiunto una bozza di accordo. La sensazione circolante è che l’operazione si possa chiudere ma solo se l’Inter dovesse alzare la posta in gioco. Lotito è infatti fermo sulla sua richiesta da 30 milioni di euro, e inserendo una contropartita tecnica nell’affare, magari Eder, l’intesa potrebbe essere raggiunta. Difficile però che l’Inter ceda il nazionale azzurro anche perché Stevan Jovetic sembra ormai destinato al Monaco (operazione in chiusura oggi del valore di 11 milioni di euro), mentre GabiGol dovrebbe alla fine ripartite dallo Sporting Lisbona. L’Inter rischierebbe così di trovarsi in rosa con capitan Icardi, appunto Keita e il 18enne Pinamonti: un rischio troppo eccessivo per una squadra che giocherà poche competizioni ma che vuole chiudere la stagione almeno al quarto posto.

© Riproduzione Riservata.