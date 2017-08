Olbia Pisa/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olbia Pisa, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Olbia Pisa verrà diretta dall'arbitro Davide Curti; si gioca lunedì 28 agosto alle ore 20.45, una sfida che chiuderà ufficialmente il vasto programma della prima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 (siamo nel girone A). Il posticipo inizialmente non era previsto, è sopraggiunto per motivi di natura organizzativa visto che i toscani, considerando il periodo di alta stagione turistica, non riuscivano a trovare voli liberi per raggiungere la Sardegna. La Lega è venuta incontro alle esigenze dei nerazzurri e la sfida in Sardegna si disputerà in posticipo, contro un'Olbia di nuovo ai nastri di partenza della terza serie dopo la sofferta ma meritata salvezza ottenuta nella passata stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Olbia Pisa, lunedì 28 agosto alle ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta tv ma sarò comunque proposta in diretta streaming video via internet per chi si sarà abbonato al portale ufficiale della Serie C, ovvero sportube.tv.

IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Il Pisa invece è reduce da una travagliata stagione in Serie B, che ha visto finalmente risolti i gravi problemi societari del club, ma che si è comunque conclusa con una nuova retrocessione in terza serie. Entrambe le squadre si presentano all'avvio di campionato con un solo match di Coppa Italia alle spalle. I sardi si sono ritrovati coinvolti nei problemi della Viterbese, che ha rinviato a settembre i match di Coppa Italia di Serie C a causa dell'iscrizione ottenuta per il rotto della cuffia. L'Olbia ha alle spalle la vittoria per due a uno contro l'Arzachena, anche se nel precampionato dei sardi brilla una vittoria che ha fatto sognare i tifosi, l'uno a zero rifilato al Cagliari col più classico dei gol dell'ex firmato da Ragatzu. Il Pisa invece si è visto estromesso già al primo turno dal tabellone della Tim Cup, perdendo contro il Frosinone di misura in casa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dell'incontro: Olbia in campo con Van der Want tra i pali, Pisano sull'out difensivo di destra e Cotali sull'out difensivo di sinistra mentre al centro della difesa giocheranno Iotti e Dametto. Muroni, Piredda e Feola partiranno dal primo minuto nel terzetto di centrocampo, mentre i titolari nel tridente offensivo saranno Murgia, Ogunseye e Kouko. Il Pisa risponderà col portiere Petkovic alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Mannini, Ingrosso, Longhi e Lisuzzo. A centrocampo al fianco dell'austriaco Gucher agiranno Di Quinzio ed Izzillo, in attacco spazio a Masucci, Negro e al centravanti Eusepi.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli speculari per le due squadre: si confronteranno il 4-3-3 di Bernardo Mereu per l'Olbia e di Carmine Gautieri per il Pisa. Il pubblico toscano ha già mostrato disappunto nei confronti della squadra dopo il ko interno contro il Frosinone, pur segnato dal controverso episodio del gol annullato a Lisuzzo nel finale. Dopo un anno intero di sofferenze ed incertezze, il caloroso pubblico nerazzurro si aspetta un riscatto da parte della squadra che possa riportare il Pisa a risultati più consoni al suo blasone. Avrà sicuramente meno pressione addosso l'Olbia che anche quest'anno parte per portare a casa una salvezza difficile ma che nel precampionato i sardi hanno dimostrato di poter perseguire con grande determinazione, avendo messo alle corde anche una formazione della massima serie come il Cagliari.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Olbia Pisa l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Olbia) siamo a 3,00; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,20 mentre per il segno 2 (vittoria Pisa) la vincita sarà eventualmente di 2,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.