Pallavolo femminile/ L’Italia Under-18 campione del mondo! Battute in finale le dominicane

E’ campione del mondo la nazionale italiana di pallavolo femminile, under-18. Nelle scorse ore le giovani atlete tricolore hanno battuto a Rosario, in Argentina, le pari età della Repubblica Dominicana. Alla fine il risultato è stato di tre set a uno per l’Italia, con i punteggi di 25-23; 19-25; 25-12; 25-20. Una prestazione davvero di livello che ha permesso alla nostra nazionale di mantenere lo scettro di campioni del mondo, due anni dopo l’ultima vittoria. Fra gli artefici di questo grande successo, il commissario tecnico Marco Mencarelli, già in panchina nel 2015, e vincitore anche del titolo juniores nel 2011, con gente del calibro della Diouf e della Caterina Bosetti. Praticamente perfetto il cammino della nazionale italiana, che ha ottenuto otto vittorie su otto, e che ha avuto la meglio anche sulle dominicane, sorta di sorpresa del torneo visto che in semifinale aveva battuto la Russia, perdendo però nel girone contro Turchia e Giappone.

UN PO’ DI NUMERI

Grande prestazione corale dell’Italia, ma frutto anche di alcune prove superlative delle singole. Le migliori realizzatrici sono state Terry Enweonwu ed Elena Pietrini con 17 punti, mentre capitan Populini si è fermata ad uno score di 16. Bene anche la Lubian e la Fahr, i due centrali, nonché la regista Morello e la Panetoni, il libero della squadra. Italia che si aggiudica anche alcuni riconoscimenti personali, come il titolo di MVP, most valuable player, il miglior giocatore del torneo, che è finito nelle mani della Pietrini, mentre la Morello è risultata la miglior alzatrice, con Enweonwu miglior opposto e la Fahr miglior centrale della manifestazione. Una gara contro la Repubblica Dominica che all’inizio è stata sofferta, con la vittoria del primo set arrivata solo grazie ad un errore avversario in battuta. Secondo set alle sudamericane, poi nel terzo e quarto set l’Italia ha dilagato, andando quindi a trionfare, confermandosi campione del mondo.

