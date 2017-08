Pronostici Serie B/ Le scommesse e le quote del posticipo Bari-Cesena (1^giornata)

Pronostici Serie B (LaPresse)

Si chiuderà solo oggi lunedi 28 agosto la 1^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: un solo match è stato programmato questa sera come posticipo del turno ovvero la sfida tra Bari e Cesena, attesa alle ore 20.30 al San Nicola. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe dirci il pronostici di questa sfida, stilato dalla nostra redazione provando a tenere conto di tutti i fattori decisivi per eleggere il vincitore annunciato di questa sfida. Il bari di Colantuono questa sera potrebbe avvalersi ovviamente del fattore campo: iniziare con il piede giusto la stagione della cadetteria con un successo di fronte e propri tifosi potrebbe dare un segnale importante: va poi detto che a favore dei galletti giocano altri fattori per cui possiamo consegnare ai biancorossi la palma di favorito.

I NUMERI DELLA SFIDA

Se volessimo considerare lo storico totale però il pronostico della sfida al San Nicola non avrebbe così netto: il Cesena infatti nello scontro diretto ha accumulato più successi ma va detto che ai galletti sono andate diverse vittorie registrate negli ultimi anni. Non dimentichiamo infatti che il nella precedente stagione della serie B il Bari-Cesena hanno raccolto un pareggio nella partita di andata, ma hanno messo a bilancio un successo per i biancorossi per 2-1 nella sfida di ritorno che si è giocata proprio al San Nicola. Ultimo fattore da tenere in conto per stilare il pronostico di questo posticipo è lo stato di forma: l’estate di entrambe le squadre attese in campo non è stata così entusiasmante ma entrambe sono già scese in campo in competizione ufficiali partecipando ai primi due turni della Coppa Italia. Qui il Bari ha raccolto due ampi successi battenti Parma e Cremonese, concedendo rispettavate una sola rete. Non così fortunato invece il percorso del Cesena, che solo un successo contro la Sambenedettese, i cavallucci marini si sono dovuti arrendere al Genoa: nonostante la differenza tecnica dell’ultimo avversario affrontato, i romagnoli scontano la preferenza accordata dal pronostico ai padroni di casa questa sera.

