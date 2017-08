Reina al PSG? / Calciomercato live: il Napoli vuole 10 milioni di euro

Pepe Reina, portiere Napoli - LaPresse

Questi ultimi tre giorni di calciomercato estivo potrebbero essere davvero scoppiettanti per il Napoli. Il club partenopeo rischia infatti seriamente di perdere un pilastro come Pepe Reina. L’estremo difensore del club partenopeo è infatti dato molto vicino al Paris Saint Germain, che avrebbe presentato una proposta concreta da circa 6/7 milioni di euro. Che l’addio sia vicino lo si capisce anche da quanto accaduto ieri sera al termine della sfida contro l’Atalanta, quando lo stesso Reina ha fatto il giro del campo, salutando i suoi tifosi in lacrime. Attenzione però ad Aurelio De Laurentiis, che si dice disposto a perdere l’esperto spagnolo ma solamente a fronte dell’offerta giusta, che il patron del Napoli ritiene pari a 10 milioni di euro. Nessuno sconto quindi, con i ricchissimi parigini che dovranno aumentare la posta in gioco, altrimenti l’operazione non si farà.

REINA IN SPAGNA: TORNERA’?

Nel frattempo lo stesso Pepe Reina è partito alla volta della Spagna per la convocazione con la nazionale in vista delle sfide dei prossimi giorni. Molti si domandano se l’esperto guardiano rimetterà mai piede a Castelvolturno anche perché il giocatore incontrerà nella terra natia il suo agente, Quilon, probabilmente per limare gli ultimi dettagli con il Paris Saint Germain. La cosa certa è che il divorzio fra il Napoli e Reina si farà, anche perché il contratto dello stesso è in scadenza al 30 giugno del 2018, e a questo punto sembra scontato che non verrà rinnovato. Resta solo da capire quando arriverà la separazione, se già entro i prossimi tre giorni, o solamente a fine campionato. C’è da fare i conti anche con un altro problema, il fatto che il Napoli sarebbe costretto ad assicurarsi un altro portiere titolare nel giro di 72 ore, impresa quasi titanica.

