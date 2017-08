Risultati Bundesliga/ Classifica e marcatori: Bayern e Dortmund dominano, sorpresa Amburgo

In Bundesliga altra doppietta per Robert Lewandowski (Foto LaPresse)

La seconda giornata della Bundesliga 2017-2018 fa registrare la seconda vittoria per quattro squadre, che restano dunque al comando a punteggio pieno. E’ ovviamente presto per tracciare bilanci, ma il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund appaiono già delle corazzate: Carlo Ancelotti abbatte il Werder Brema (al Weserstadion) con una doppietta del solito Robert Lewandowski, Peter Bosz continua nel suo ottimo avvio tedesco con il 20-0 all’Hertha Berlino (segnano Pierre-Emerick Aubameyang, tanto per cambiare, e Nuri Sahin). Con loro restano in due: l’Amburgo che dopo anni difficili sembra aver cambiato passo e regola il Colonia in trasferta. Reti di Andre Hahn, Bobby Wood e Lewis Holtby, ex fenomeno in divenire che prova a rilanciarsi nel Nord del Paese: Amburgo primo, come l’Hannover che in queste prime due giornate è stato chirurgico. Altro 1-0, stavolta rifilato allo Schalke 04: decide Jonathas, che a lungo abbiamo visto in Italia con le maglie di Brescia, Pescara, Torino e Latina.

GOLEADA LIPSIA

Dopo aver perso all’esordio, il Lipsia vince la prima partita della stagione: chiamato all’anno della conferma dopo lo splendido secondo posto, il club gestito dalla Red Bull sa bene che il doppio impegno potrà farsi sentire. In attesa della Champions League, prima della sosta arriva il 4-1 al Friburgo: segnano prima gli ospiti con Niederlechner, poi Timo Werner ne fa due con in mezzo il sigillo di Willi Orban, Nel finale arriva anche il poker di Bruma. Primi punti in classifica per il Leipzig che tiene il passo; tra le squadre imbattute ci sono anche Borussia Monchengladbach e Hoffenheim. La prima pareggia contro l’Augsburg sprecando una grande chance (Sergio Cordova trova il 2-2 a un minuto dal 90’), l’Hoffenheim pareggia sul campo del Bayer Leverkusen che si prende il primo punto del campionato (rigore di Wendell e gol di Karim Bellarabi) ma rimane decisamente pericolante. Vince anche il Wolfsburg che muove la sua classifica: il gol della vittoria sul campo dell’Eintracht Francoforte è di Daniel Didavi.

ANCORA AL PALO

Sono tre le squadre che hanno perso entrambe le partite in Bundesliga. Abbiamo già parlato di Colonia e Werder Brema, sconfitte in casa nella seconda giornata: per i biancoverdi non è arrivato nemmeno un gol nelle prime partite, mentre il Colonia lo ha messo a segno - per quanto inutile - nell’anticipo del venerdì, marcatore l’ex di Juventus, Bologna e Verona Frederik Sorensen al 7’ minuto di un recupero fiume (tanto che Holtby ha segnato tre minuti dopo). A zero c’è anche il Mainz: i biancorossi cadono sul campo dello Stoccarda grazie al gol dell’ex Bayern Monaco Holger Badstuber. I padroni di casa avrebbero anche la grande occasione per il bis quando René Adler concede un calcio di rigore, ma Simon Terodde colpisce il palo. Poco male: lo Stoccarda vince comunque, il Mainz invece resta una delle squadre ancora senza reti (c’è anche l’Eintracht). A difesa inviolata invece troviamo Bayern Monaco e Hannover.

RISULTATI BUNDESLIGA, 2^ GIORNATA

Colonia-Amburgo 1-3 - 28’ Hahn (A), 34’ B. Wood (A), 97’ F. Sorensen (C), 100’ Holtby (A)

Augsburg-Borussia Monchengladbach 2-2 - 1’ Finnbogason (A), 7’ Zakaria (B), 30’ Wendt (B), 89’ S. Cordova (A)

Werder Brema-Bayern Monaco 0-2 - 72’ Lewandowski, 75’ Lewandowski

Eintracht Francoforte-Wolfsburg 0-1 - 22’ Didavi

Bayer Leverkusen-Hoffenheim 2-2 - 32’ rig. Wendell (B), 47’ A. Kramaric (H), 49’ Bellarabi (B), 70’ Uth (H)

Stoccarda-Mainz 1-0 - 53’ Badstuber

Borussia Dortmund-Hertha Berlino 2-0 - 15’ Aubameyang, 57’ Sahin

Leipzig-Friburgo 4-1 - 23’ Niederlechner (F), 48’ Werner (L), 55’ Orban (L), 71’ Werner (L), 80’ Bruma (L)

Hannover-Schalke 04 1-0 - 67’ Jonathas

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Borussia Dortmund 6

Bayern Monaco 6

Amburgo 6

Hannover 6

Borussia Monchengladbach 4

Hoffenheim 4

Leipzig 3

Schalke 04 3

Hertha Berlino 3

Stoccarda 3

Wolfsburg 3

Augsburg 1

Eintracht Francoforte 1

Bayer Leverkusen 1

Friburgo 1

Mainz 0

Colonia 0

Werder Brema 0

