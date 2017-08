Risultati Ligue 1/ La classifica: lotta la vertice tra Paris Saint Germain e Monaco (4^ giornata)

Unay Emery allenatore del Psg (LaPresse)

Si è chiusa ieri sera con la sfida tra Monaco e Marsiglia la 4^ giornata del massimo campionato francese, la Ligue 1: vediamo quindi ora nel dettaglio tutti i risultati dei campi, oltre che la classifica dove in testa vediamo già il duello al vertice tra il Psg e il Monaco, protagonisti dell’anticipo e del posticipo di questo turno. Curiosamente alla quarta giornata del campionato svolta sono questi gli unici club ancora a punteggio pieno: sia la formazione parigina che quella monegasca hanno messo a bilancio 12 punti, concedendo in tutto appena 6 gol in totale alle avversarie. All’inizio di stagione brillante delle formazioni di Emery e Jardim fa da contraltare il brutto esordio del Nizza di Balotelli: la formazione rossonera infatti rimane in fondo con la 17^ posizione ad appena 3 punti con un solo successo su 4 match disputati. Ma vediamo ora nel e dettaglio che risultati cui ha offerto la 4^giornata della Ligue 1.

EMERY DI NUOVO A SEGNO

Il quarto turno del massimo campionato francese è stato inaugurato dalla sfida tra Paris Saint Germain e St Etienne che ha avuto luogo nella capitale lo scorso 25 agosto: qui la formazione di Emery ha dato di nuovo spettacolo con un ottimo 3-0 dove spica la doppietta di Edinson Cavani, ben deciso a non veni superato dall’ultimo arrivo Neymar. Sono stati invece 5 gli incontri giocati nella giornata di sabato, iniziata dalla opaca partita tra Nantes e Lione, terminata per 0-0. Si è entrati nel vivo solo nella fascia serale con il primo match tra Tolosa e Rennes che si è chiuso per i padroni di casa per 3-2 con le reti di Drumaz e Diop contro i rossoneri rimasti anche in 10 dopo l’espulsione di Amalfitano: padroni di casa avanti anche nella partita tra Dijon e Montpellier dove la formazione di Dall’Ogio è stata trascinata alla vittoria grazie a una magnifica doppietta di Jeannot. A Caen invece è stato Rodelin a decidere il match contro il Metz firmando il il secondo successo di fila del club rossoblù di nuovo in corsa dopo una brutta partenza nei primi due turni della Ligue 1

TRIONFO DEL MONACO

Sempre nella serata di sabato ha avuto luogo la sfida tra Bordeaux e Troyes dove i padroni di casa hanno trovato un sofferto successo per 2-1: il club di Gourvennec centra così il quarto risultato utile di fila, che ha salire il Bordeaux alla sesto gradino della classifica del campionato. Il quarto turno non ha invece portato bene al Nizza che incappa nell’ennesimo passo falso: i rossoneri perdono fuori casa contro l’Amiens per 3-0 con Konate autore di una bellissima doppietta. Esito a favore dei padroni di casa anche per il match tra Guingamp e Strasburgo che si è svolto domenica alle ore 15.00: è Diallo e Briand a decidere la sfida e soprattutto a cancellare i due ko di fila rimediati nei turni precedenti contro Psg e Nizza. Nel secondo match di domenica tra Angers e Lilla il tabellone del risultato non è andato oltre l’1-1, ma l’attesa per tutti era per il posticipo tra Monaco e Marsiglia. I biancorossi confermano l’ottimo stato di forma vincendo in casa con un fantastico 6-1: Glik, Falcao, Diakhaby, Sidibe e Fabinho hanno deciso il match, anche dal dischetto (due rigori concessi) mentre all’Olympique resta dolo il gol della bandiera di Cabella segnato al 75’.

RISULTATI LIGUE 1 4^ GIORNATA

Venerdi 25 agosto

Psg St Etienne 3-0 - 20' Cavani rig, 51 Motta, 89' Cavani

Sabato 26 agosto

Nantes Lione 0-0

Tolosa Rennes 3-2 - 7' Mubele (R), 35'0 Durmaz (T), 58' Diop (T), 65' Sarr (R), 71' Durmaz (T)

Dijon Montpellier 2-1 - 45+1' Jeannot (D), 49' Sio (M), 62' Jeannot (D)

Caen Metz 1-0 - 50' Rodelin

Bordeauz Troyes 2-1 - 10' Kamano (B), 48' Sankhare (B), 52' Darbion (T)

Amiens Nizza 3-0 - 15' Kakuta, 28' Konate, 88' Konate

Domenica 27 agosto

Guingamp Strasburgo 2-0 - 63' Diallo, 87' Briand

Angers Lilla 1-1 - 60' Coulibaly (A), De Previllie (L)

Monaco Marsiglia 6-1 - 2' Glik (MO), 20' Falcao rig (MO), 34' Falcao (MO), 45' Diakhaby ((MO), 68' Sidibe (MO), 75' Cabella (MA), 79' Fabinho rig(MO)

CLASSIFICA LIGUE 1

1 Psg 12pt

2 Monaco 12pt

3 St Etienne 9 pt

4 Lione 8pt

5 Bordeaux 8 pt,

5 Marsiglia 7 pt

7 Angers 6 pt

8 Caen 6 pt

9 Guingamp 6pt

10 Tolosa 6 pt

11 Troyes 4 pt

12 Montepllier 4pt

13 Lille 4 pt

14 Strasburgo 4 pt

15 Nantes 4 pt

16 Djion 4 pt

17 Nizza 3 pt

18 Amiens 3 pt

19 Rennes 2pt

20 Metz 0 ot





