Risultati Premier League/ Classifica e marcatori: vola il Manchester United (3^ giornata)

C’è un padrone nella Premier League 2017-2018: dopo tre giornate il Manchester United veleggia in testa alla classifica, solo, con 10 gol fatti e nessuno subito. Le difficoltà dello scorso anno sembrano sparite: José Mourinho liquida anche la pratica Leicester con due gol arrivati nel finale e dalla panchina (di Marcus Rasfhord e Marouane Fellaini) e non si ferma, mandando un messaggio a tutte. A cominciare dal Chelsea, che dopo lo scivolone della prima giornata conferma la sua competitività come campione in carica: i Blues battono 2-0 l’Everton (reti di Cesc Fabregas e Alvaro Morata) e Antonio Conte può tornare a sorridere avendo superato due squadre che lottano per l’Europa (e per il titolo, come nel caso del Tottenham).

LE INSEGUITRICI

Prima dei Blues però ci sono altre quattro squadre che hanno mantenuto la loro imbattiibilità: il Manchester City vince una partita assurda in rimonta sul campo del Bournemouth. Gol di Daniels in apertura, pareggio immediato di Gabriel Jesus. Poi arriva un recupero fiume: al 7’ minuto Raheem Sterling realizza il gol da tre punti per la squadra di Pep Guardiola e viene espulso per aver esagerato nell’esultanza, episodio assurdo nel quale un tifoso invade il campo e viene bloccato, mentre Sergio Aguero litiga con uno steward. Resta in alta quota anche il Liverpool che demolisce un irriconoscibile Arsenal: i Reds scatenano tutta la loro potenza offensiva con i gol (due per tempo) di Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah e Daniel Sturridge (entrato da appena tre minuti), confermandosi come potenziale prima avversaria dello United. I Gunners invece perdono la seconda partita su tre e hanno già incassato otto reti in questo avvio di campionato. Si ferma per la prima volta l’Huddersfield che pareggia in casa contro il Southampton (altra squadra imbattuta, come il Watford) e mantiene inviolata la sua porta, mentre il West Bromwich fa 1-1 a domicilio contro lo Stoke City.

LA PRIMA DI BENITEZ

Nel sabato di Premier League arriva anche la prima vittoria per Rafa Benitez: il suo Newcastle non aveva ancora vinto e non aveva segnato, in una sola volta trova tre gol e demolisce il West Ham di Slaven Bilic, che rimane fanalino di coda a quota zero, insieme a Bournemouth e Crystal Palace (che non ha ancora segnato). Apre Joselu nel primo tempo, poi arrivano le reti di Ciaran Clark e Aleksandar Mitrovic a rimpinguare il bottino: inizia da qui la corsa alla salvezza dei Magpies, che hanno un ottimo potenziale offensivo ma danno ancora la sensazione di essere incompleti in certe zone del campo. Stecca ancora il Tottenham: gli Spurs, nelle ultime due stagioni sempre secondi in Premier League, non hanno approcciato bene la stagione e dopo aver battuto il Newcastle non sono più riusciti a vincere. Finisce 1-1 contro il Burnley: Dele Alli fa quello che sa fare meglio (il gol) ma al 92’ per Mauricio Pochettino arriva la clamorosa beffa con il gol di Chris Wood. Per il Tottenham due finali di partita scellerati sono costati già 3 punti.

RISULTATI PREMIER LEAGUE, 3^ GIORNATA

Bournemouth-Manchester City 1-2 - 13’ Daniels (B), 21’ Gabriel Jesus (M), 97’ Sterling (M)

Crystal Palace-Swansea 0-2 - 44’ Abraham, 48’ J. Ayew

Huddersfield-Southampton 0-0

Newcastle-West Ham 3-0 - 36’ Joselu, 72’ C. Clark, 86’ A. Mitrovic

Watford-Brighton 0-0

Manchester United-Leicester 2-0 - 70’ Rashford, 82’ Fellaini

Chelsea-Everton 2-0 - 27’ Fabregas, 40’ Morata

West Bromwich-Stoke City 1-1 - 61’ J. Rodriguez (W), 77’ Crouch (S)

Liverpool-Arsenal 4-0 - 17’ Firmino, 40’ S. Mane, 57’ Salah, 77’ Sturridge

Tottenham-Burnley 1-1 - 49’ Alli (T), 92’ Wood (B)

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester United 9

Liverpool 7

Huddersfield 7

Manchester City 7

West Bromwich 7

Chelsea 6

Watford 5

Southampton 5

Tottenham 4

Burnley 4

Stoke City 4

Everton 4

Swansea 4

Newcastle 3

Leicester 3

Arsenal 3

Brighton 3

Bournemouth 0

Crystal Palace 0

West Ham 0

