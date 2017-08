Risultati Serie C/ Diretta gol live score, girone A: posticipo Olbia Pisa (1^ giornata)

Risultati Serie C: nel girone A si gioca Olbia Pisa (Foto LaPresse)

Con Olbia Pisa si chiude ufficialmente il programma della prima giornata in Serie C 2017-2018: siamo nel girone A e la partita vede in campo due squadre che arrivano da stagioni diverse. L’Olbia si è salvato nonostante un pessimo girone di ritorno: tra fine gennaio e metà aprile non ha mai vinto, con serie da sette e quattro sconfitte e una vittoria che è mancata per tredici giornate consecutive (2 punti conquistati). Alla fine sono arrivate tre vittorie in fila (contro Pistoiese, Siena e Arezzo) che hanno evitato ai sardi i playoff. Bernardo Mereu, artefice della salvezza diretta (10 punti in 4 partite), è stato confermato in panchina ma ora dovrà dimostrare di saper costruire una realtà credibile fin dall’inizio. Il Pisa è tornato subito in Serie C: la grande promozione firmata Gennaro Gattuso è andata di pari passo con le difficoltà societarie che si sono fatte sentire. Partito bene, il Pisa è retrocesso direttamente la seconda miglior difesa di tutta la Serie B (meglio solo lo Spezia), a causa di un attacco da appena 23 gol (10 in meno della penultima, il Vicenza).

LA PRIMA GIORNATA

Nella prima giornata abbiamo vissuto risultati sorprendenti: l’Arzachena, alla prima stagione di sempre in Serie C, è andata a vincere sul campo dell’Arezzo con grande autorità, rimanendo sempre in vantaggio e riuscendo a comandare contro una squadra votata alla promozione. Il colpo lo ha sfiorato il Gavorrano, che però dopo un ottimo primo tempo ha sensibilmente abbassato il suo baricentro ed è stato preda di un Livorno in grado di ribaltare la partita. Ha pareggiato l’Alessandria, che dopo la beffa dello scorso anno è la grande osservata speciale: i grigi hanno dovuto rimediare nel finale allo svantaggio contro il Pontedera, ancora a segno Pablo Gonzalez che rimane il giocatore più importante per la squadra. Le vittorie interne di Viterbese e Siena erano date per scontate o quasi; non così quella del Monza, che da neopromosso ha superato il Piacenza. Fuori casa ha vinto la Carrarese, sul campo del Cuneo; affermazione interna invece per la Pro Piacenza, partita bene con un 3-1 alla Giana Erminio chiamata a ripetere il brillante campionato scorso.

RISULTATI SERIE C GIRONE A

RISULTATO FINALE Arezzo-Arzachena 2-3 - 14' Sbardella (ARZ), 32' Sanna (ARZ), 38' Rinaldi (ARE), 61' Lisai (ARZ), 83' D'Ursi (ARE)

RISULTATO FINALE Cuneo-Carrarese 0-1 - 29' Tentoni

RISULTATO FINALE Monza-Piacenza 2-0 - 45'+1' rig. Cori, 70' Bearzotti

RISULTATO FINALE Pro Piacenza-Giana Erminio 3-1 - 50' La Vigna (P), 55' G. Barba (P), 69' Perna (G), 92' rig. Alessandro

RISULTATO FINALE Viterbese-Prato 3-1 - 15' Tortori (V), 19' Tortori (V), 45' Ceccarelli (P), 58' Vandeputte (V)

RISULTATO FINALE Livorno-Gavorrano 2-1 - 27' A. Lombardi (G), 72' A. Doumbia (L), 84' Pedrelli (L)

RISULTATO FINALE Pontedera-Alessandria 1-1 - 62' Pesenti (P), 86' P. Gonzalez (A)

RISULTATO FINALE Siena-Lucchese 1-0 - 54' Cristiani

ore 20:30 Olbia-Pisa

CLASSIFICA SERIE C GIRONE A

Viterbese 3

Pro Piacenza 3

Monza 3

Arzachena 3

Livorno 3

Carrarese 3

Siena 3

Alessandria 1

Pontedera 1

Pisa* 0

Olbia* 0

Pistoiese* 0

Arezzo 0

Gavorrano 0

Cuneo 0

Lucchese 0

Prato 0

Giana Erminio 0

Piacenza 0

* una partita in meno

