Schick alla Roma? / Calciomercato live: si chiude oggi, operazione da 40 milioni di euro

Oggi è l’S-Day in casa Roma: il club giallorosso è infatti ad un passo dal mettere le proprie mani su Schick, attaccante di proprietà della Sampdoria. Nelle ultime ore i capitolini si sono avvicinati moltissimo alle richieste blucerchiate, raggiungendo di fatto l’accordo pressoché totale. Se tutto andrà come previsto, nelle casse dei liguri finiranno 38 milioni di euro, che potrebbero arrivare a 40 con bonus. E’ proprio questa la novità, un aumento della posta in gioco forse per convincere una volta per tutte Ferrero. E il numero uno della Sampdoria incontrerà quest'oggi i dirigenti della Roma in tarda mattinata, molto probabilmente all’ora di pranzo. Alla riunione ci sarà anche il direttore generale della Roma, Baldissoni, nonché gli agenti di Schick, chiaro indizio di come la fumata bianca, questa volta, sia davvero vicina.

L’ACQUISTO PIU’ CARO NELLA STORIA ROMA

Se tutto andrà come previsto, e Schick diverrà un calciatore della Roma a breve, si tratterà dell’acquisto più caro nella storia della squadra capitolina, superando di circa 5 milioni di euro quello record di Gabriel Omar Batistuta, che nell’estate del 2000 venne pagato dalla famiglia Sensi ben 70 miliardi di vecchie lire (35 milioni al cambio). Schick è atteso nella giornata di domani nella capitale, per sostenere le rituali visite mediche presso la clinica Villa Stuart, e poi, firmare il nuovo contratto e mettersi subito a disposizione di mister Eusebio Di Francesco. E pensare che la Roma puntò Schick già un anno fa, ma Walter Sabatini, l’allora direttore sportivo dei giallorossi oggi all'Inter, preferì chiudere altre operazioni, non investendo sul talento dell’est Europa che dodici mesi orsono costava un decimo, solo 4 milioni di euro...

