Us Open 2017/ Vinci Stephens streaming video e diretta tv, orario delle partite (oggi)

Agli Us Open 2017 gioca subito Roberta Vinci (Foto LaPresse)

Cinque italiani giocano nella prima giornata degli Us Open 2017: si apre l’ultimo torneo del Grande Slam nella stagione del tennis, siamo a Flushing Meadows su campi in cemento e il titolo è universalmente riconosciuto tra i più prestigiosi al mondo. Roberta Vinci fa il suo esordio sul Louis Armstrong, secondo campo per importanza: non ha pescato bene perchè in quella che sarà la terza sfida in programma qui (si parte alle ore 17 italiane) le è capitata Sloane Stephens, che oltre a essere padrona di casa è anche in un buon periodo di forma, dopo aver affrontato un periodo di stop per infortunio (è stata anche operata al piede).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GLI US OPEN

Gli Us Open 2017 sono in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, che copriranno i match più importanti provando a dare risalto, al netto delle scelte della regia internazionale, ai match degli italiani. Ricordiamo la possibilità di assistere al torneo di tennis in diretta streaming video: per attivare l’applicazione Eurosport Player è necessario pagare una quota per l’iscrizione, mentre gli abbonati a Sky si potranno avvalere di Sky Go la cui attivazione su tablet e smartphone non richiede costi aggiuntivi.

LE SPERANZE AZZURRE

Troveremo poi Alessandro Giannessi, il ventisettenne spezzino che sta scalando la classifica: anche per lui impegno poco agevole contro il lettone Ernests Gulbis (siamo sul campo numero 8). Sul numero 9 ha sicuramente più possibilità Camila Giorgi: la maceratese se la vede con Magdalena Rybarikova, che è sì in crescita e testa di serie numero 31 ma è anche una giocatrice poco costante, che se in giornata Camila può battere anche piuttosto agevolmente. Sul campo numero 14 Thomas Fabbiano ha un’ottima possibilità di volare al secondo turno giocando contro l’australiano John-Patrick Smith (numero 202 del ranking Atp), mentre Paolo Lorenzi sarà ultimo match sul campo numero 15 contro il portoghese Joao Sousa, ostico ma non impossibile da battere (soprattutto in questo periodo). Insomma: le possibilità di fare en plein ci sono, e sarebbe un ottimo modo di cominciare gli Us Open che possono rappresentare il riscatto per il tennis italiano.

I BIG IN CAMPO

Oggi ovviamente ci sono anche tanti big in campo: non Rafa Nadal e Roger Federer, che possono pescarsi in semifinale e esordiranno domani. Sull’Arthur Ashe apre Garbine Muguruza, recente campionessa di Wimbledon e a caccia di conferme oltre che della prima posizione mondiale: avversaria l’americana Varvara Lepchenko, a seguire Marin Cilic che ha una grande possibilità di arrivare in finale visti i forfait, qui il gigante croato ha trionfato nel 2014 e oggi se la vede con Tennys Sandgren. Venus Williams aprirà la corsa allo Slam che ha vinto due volte contro la slovacca Viktoria Kuzmova, mentre il match sicuramente più interessante del primo turno è quello tra Simona Halep, a caccia del primo Major in carriera, e Maria Sharapova che ha ricevuto una wild card per entrare nel tabellone principale ma sicuramente non è nella miglior condizione possibile per affrontare uno Slam.

