Video/ Crotone Verona 0-0): highlights della partita (Serie A 2017-2018 2^ giornata)

Finisce 0-0 allo Scida il match tra Crotone ed Hellas Verona. Un punto a testa che però accontenta meno dell’avversario il Crotone. La squadra di Nicola è andata più volte vicino al gol senza riuscire a sbloccare il risultato. Nel prossimo turno di campionato i rossoblù andranno in Sardegna per affrontare il Cagliari mentre la squadra di Pecchia ospiterà la Fiorentina.

SINTESI PRIMO TEMPO

Crotone in campo con il 4-4-2. Tra i pali Cordaz, linea difensiva composta da Sampirisi, Ajeti, Cabrera e Martella. A centrocampo da destra verso sinistra Faraoni, Madragora, Barberis e Stoian. In attacco Nicola conferma la coppia Budimir-Trotta. Pecchia risponde confermando il 4-3-3. Ancora panchina per Pazzini. In porta Nicolas, zona difensiva pattugliata da Romulo, Caceres, Ferrari e Souprayen. A centrocampo Buchel, Zuculini e Bessa mentre in avanti ci sono Cerci, Fares e Verde. Il Crotone prova subito a rendersi pericoloso sulla fascia mancina. Stoian serve in profondità Trotta ma è perfetta l'uscita di Nicolas. Poco dopo i rossoblù vanno davvero vicino al gol. Ottima giocata di Trotta sulla linea di fondo e pallone spedito verso il centro per Mandragora che invece del tiro prova lo stop non sfruttando una buona opportunità. Romulo prova a sorprendere la retroguardia avversaria con un filtrante abbastanza complicato per Fares, pallone troppo lungo che diventa facilmente preda del portiere del Crotone, Cordaz. La prima vera occasione del match arriva però al 18esimo. Consueto movimento di Alessio Cerci sulla destra ad eludere la marcatura di Martella e tiro con il mancino che termina sull'esterno della rete. Il Verona chiama, il Crotone risponde. Marcello Trotta si libera bene in area della marcatura di Caceres ma il suo mancino è strozzato e termina a lato. Al 24esimo si mette in mostra anche l'altro attaccante dei rossoblù. Interessante penetrazione centrale di Ante Budimir che taglia la difesa del Verona e si invola verso la porta, la sua conclusione in spaccata trova la parata di piede di Nicolas. Qualche istante dopo l'ex attaccante della Sampdoria offre una torre in area ma il suo servizio non raggiunge nessuno, Trotta era troppo largo per riuscire ad arrivare sulla sfera. Rimessa dal fondo per il Verona. Al 31esimo si fanno notare gli ospiti con una buona occasione sprecata da Fares. L'attaccante del Verona riceve all'ingresso dell'area di rigore e calcia disturbato da Ajeti. Sfera che termina a lato. Ancora Budimir poco dopo per il Crotone. La punta prova la spizzata di testa sul calcio di punizione teso in area di rigore di Martella. Sfera che termina di poco fuori. Altro pericolo per la difesa del Crotone al 36esimo. L'azione personale di Cerci proietta Romulo a rimorchio, quest'ultimo mette un bel pallone al centro con Cabrera che prontamente spazza. Primo cartellino giallo della partita per il Verona, brutto intervento in ritardo a gamba tesa di Marcel Buchel ai danni di Budimir. Qualche istante dopo altro cartellino giallo stavolta per il Crotone: si invola verso l'area di rigore Alessio Cerci che viene atterrato da Stoian che si becca l'ammonizione. Nel finale occasione sfumata per il Crotone, Bruno Martella prova il passaggio in profondità per Stoian che ce la mette tutta ma non riesce ad arrivare sul pallone.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione dopo l'intervallo ma c'è un giocatore che fin dalle prime battute si scalda con insistenza: Giampaolo Pazzini. Nel frattempo il Crotone attacca. Traversone di Stoian e diversi rimpalli in area sui quali si avventa Trotta e calcia trovando la parata di Nicolas. Terzo ammonito della partita, brutto fallo di Fares che in scivolata va a colpire Ante Budimir concedendo una buona punizione al Crotone. Al 53esimo Budimir va ancora vicino al gol. Ottima la punizione di Mandragora perfetta per la testa di Budimir che manda di poco a lato. Il Verona fatica a salire. Prova l'azione personale Bessa, entra in area di rigore ma viene frenato da Faraoni. Prosegue l'azione e il Verona si guadagna un buon calcio di punizione. Sugli sviluppi gli scaligeri non riescono a rendersi pericolosi. Troppo lungo per tutti il calcio di punizione di Daniel Bessa. Arriva il primo cambio per il Verona, fuori Alessio Cerci ed in campo Pazzini. Al 64esimo rete annullata al Crotone. Trotta realizza a porta vuota ma l'azione è irregolare per il fuorigioco di Budimir. Intanto arriva il primo cambio per il Crotone, in campo Kragl come annunciato al posto di Stoian. Il Crotone ci prova con Barberis. Interessante esecuzione di Barberis al limite dell'area, il numero dieci del Crotone lascia partire un fendente che si spegne di poco a lato. Altro cambio per il Verona, in campo Valoti al posto di Fares. Al 74esimo intervento efficace di Alex Ferrari che chiude lo spazio a Trotta che si stava involando verso la porta, provvidenziale il contrasto del difensore del Verona. Secondo cambio in casa Crotone, fuori Faraoni claudicante ed in campo Crociata. Esaurisce i cambi invece Fabio Pecchia, in campo Zaccagni al posto di un Buchel non in perfette condizioni fisiche. Ultimo cambio per il Crotone, in campo Simy al posto dell'ex Sassuolo Marcello Trotta. All'84esimo il Crotone va vicinissimo al gol del vantaggio. Traversa da posizione impossibile di Barberis, traiettoria strana da centrocampo del centrocampista calabrese che per poco non sorprende Nicolas. I padroni di casa chiudono nella propria area gli avversari e sfiorano ancora il giol. Brutto errore di Simy che riceve da Crociata in area di rigore, prova ad appoggiare per Budimir ma la difesa del Verona riesce ad intercettare. Nei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro ci prova con insistenza il Crotone. Qualche timida protesta di Budimir al 92esimo per una leggera trattenuta in area di rigore di Souprayen, non ci sono gli estremi del calcio di rigore. Prima del fischio finale arriva il cartellino giallo anche per Daniel Bessa, tante proteste del centrocampista del Verona dopo un fallo non fischiato dal direttore di gara.

