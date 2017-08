Video/ Liverpool Arsenal (4-0): highlights e i gol della partita (Premier League 3^giornata)

Video Liverpool Arsenal (LaPresse)

Decisamente troppo Liverpool per l'Arsenal: il big match ad Anfield si chiude con una straripante vittoria per la squadra di Jurgen Klopp contro quella di Arsene Wenger. 4-0 con due gol per tempo e soprattutto con una prova corale impressionante, con i Reds capaci di condurre le danze dall'inizio alla fine. A sbloccare il risultato ci ha pensato Firmino al 17', con un perfetto inserimento di testa su cross di Gomez dalla destra. Quindi, il raddoppio firmato da Sadio Mané, dribbling e pallone alle spalle di Cech su invito di Firmino. Chi si attendeva una reazione da parte dell'Arsenal è rimasto decisamente deluso, nella ripresa è salito in cattedra l'ex romanista Salah, che dopo le occasioni sciupate nel primo tempo ha prima firmato il tris rubando palla nella propria metà campo e poi involandosi indisturbato a rete, quindi ancora in contropiede ha pennellato un cross per la testa del neo-entrato Sturridge. 4-0 finale e seconda sconfitta consecutiva per l'Arsenal, mentre il Liverpool vola a quota sette in classifica

LE STATISTICHE DEL MATCH

Leggiamo ora la sfida tra Liverpool Arsenal anche nelle statistiche fissate al 90 minuto di questa intensa fida nella 3^ giornata della Premier League. Detto del successo dei Reds nel tabellone del risultato finale va anche detto che nei numeri la partita alla fine è stata abbastanza equilibrata: nel possesso palla sono stati i Gunners a fissare il miglior dato, ma di poco, con il 51% conto il 49% avversario, mentre nei tiri le statistiche sono tutte per i padroni di casa. Il Liverpool ha realizzato 18 turi di cui 10 in porta contro gli 8 dell’Arsenal, che però non ha mai cercato lo specchio avversario: ai Red è sono anche andati le punizioni (13 contro 9) e i calci d’angolo, 4 contro i 3 avversari. Parecchio impegnata la difesa dei Gunners con 6 parate contro le 0 chieste al numero 1 di Klopp: gli ospiti si sono rivelati poi più fallosi con 9 falli e 4 gialli conquistati contro i 2 dei padroni di casa.

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVERPOOL ARSENAL (4-0): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (PREMIER LEAGUE 2017, da video sky)

© Riproduzione Riservata.