Video/ Milan Cagliari (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 2017-2018 2^ giornata)

Video Milan Cagliari, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Il Milan vince 2-1 contro il Cagliari, lo fa per la 13a volta consecutiva nei match interni di Serie A contro i sardi e tiene il passo delle prime della classe, nel nuovo campionato. Rossoneri alla sosta a punteggio pieno e con buoni numeri: oltre ai 6 punti su 6 nelle prime due giornate, 6 vittorie su 6 partite giocate fin qui, considerando anche quelle di Europa League. Con 15 gol fatti e solo 1 subito. Meno schiaccianti i numeri e le statistiche del match: 52-48% il possesso palla a favore dei rossoneri, con 12 tiri totali a testa (7 dei quali, sia per il Milan che per il Cagliari, nello specchio). Tante le palle perse dai singoli di Montella, 38 contro le 31 dei sardi; il peggiore per distacco in questo parziale è Kessie, che causa anche il gol del Cagliari di Joao Pedro e pur recuperando nel finale, rendendo meno grave l'insufficienza, regala 9 possessi agli avversari. Un passo indietro rispetto alle altre ottime prove fornite fin qui. Sempre super positivo invece Cutrone, che oltre al gol tira 4 volte in porta e crea 4 occasioni, risultando il migliore del Milan assieme a Suso; dall'altra parte invece riflettori su Barella, il migliore per palle recuperate (8), un motorino instancabile in mezzo al campo. E che l'anno prossimo verosimilmente vedremo in una big, con tutto il rispetto per il club di Giulini.

MILAN-CAGLIARI: GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Montella a 'Premium' giudica così il 2-1 per i suoi ragazzi: "E’ stata una partita molto difficile, l'ultima di un ciclo lungo. La vittoria è meritata, l’inizio di partita è stato ottimo e poi buona la reazione nel secondo tempo; queste vittorie sono pesanti nell’arco del campionato, mi auguro di vederne altre. Suso fa parte del progetto, è stimatissimo da tutti. E’ arrivato anche in Nazionale, non abbiamo mai pensato di venderlo. Se devo fare un encomio stasera, però, lo faccio a Montolivo, vedo un giocatore cresciuto molto rispetto all’anno scorso, sono contento per lui. Niang? Non posso stare a commentare sempre questi argomenti, di lui ho già parlato tanto..." Rastelli in conferenza contrattacca però e parla così del KO: "Dopo i primi minuti, dove abbiamo sbagliato alcuni appoggi facili, siamo andati sotto al primo cross. Ma siamo venuti fuori con personalità. Per me oggi è come se avessimo vinto, ci portiamo a casa questa qualità di gioco e questo spirito. Sappiamo di non aver raccolto niente in termini di punti ma siamo cresciuti sicuramente in consapevolezza. Il rigore? Quello di Bonucci, in diretta, sembrava esserci... Ma c’è la VAR, quindi accettiamo le decisioni e teniamo la prestazione. Con la Juve avevamo fatto più o meno lo stesso primo tempo. Abbiamo avuto il coraggio e la personalità di venire a prenderli alti anche stasera, altrimenti queste squadre trovano soluzioni. Abbiamo giocato un bel calcio".

© Riproduzione Riservata.