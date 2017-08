Video/ Napoli Atalanta (3-1): highlights e gol della partita (Serie A 2017-2018 2^ giornata)

Video Napoli Atalanta, Serie A 2^ giornata (Foto LaPresse)

Andiamo a sbirciare le statistiche relative a Napoli-Atalanta che si è conclusa con la vittoria in rimonta dei partenopei che si sono imposti con il punteggio di 3 a 1. Possesso palla: 62% Napoli, 38% Atalanta; i padroni di casa hanno fatto la partita, male nel primo tempo, decisamente meglio nella ripresa quando gli uomini di Sarri hanno trovato la via del gol in tre occasioni. Tiri in porta: 6 a testa per Napoli e Atalanta; giocando di rimessa la formazione di Gasperini ha sfiorato il colpaccio e dopo il primo tempo il tabù rischiava di rimanere tale per Sarri. Calci d'angolo: 9 Napoli, 6 Atalanta; i tre centrali difensivi orobici non hanno mai abbassato la guardia mettendo il pallone in corner e neutralizzando il tridente offensivo del Napoli almeno nella prima frazione di gioco. Palle perse: 55 Napoli, 34 Atalanta; sullo 0-1 i padroni di casa si sono fatti prendere dal nervosismo commettendo una serie di errori davvero inconsueti da quando in panchina c'è Sarri, chissà come sarebbe andata a finire senza la perla balistica di Zielinski. Palle recuperate: 24 Napoli, 30 Atalanta; approfittando degli svarioni degli avversari, gli ospiti hanno anche rischiato di portarsi sul 2 a 0. Alla fine la classifica recita Napoli 6, Atalanta 0: Sarri rimane a punteggio pieno mentre Gasperini rimane a bocca asciutta, partenza davvero difficile per i bergamaschi che contro giallorossi e partenopei meritavano sicuramente qualcosa di più in termini di bottino.

NAPOLI-ATALANTA: GOL E HIGHLIGHTS

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport: "Per come sono andate le prime due gare è un peccato avere zero punti in classifica, i risultati non rispecchiano le nostre prestazioni, soprattutto stasera dove abbiamo sfiorato il colpaccio. Forse ci manca ancora qualcosa per chiudere le partite, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni create. Dopo il pari il Napoli ha alzato i ritmi e ha cambiato l'inerzia della partita che fino ad allora era a nostro favore, i partenopei si sono caricati trovando le forze per ribaltare il punteggio, anche sul 1-2 non abbiamo comunque sfigurato con un paio di azioni interessanti. Non devo motivare le scelte su Spinazzola, tutto dipende da lui: se ritroverà l'entusiasmo di giocare per l'Atalanta allora lo accoglierò a braccia aperte. La sostituzione di Petagna? Scelta tecnica, avevo bisogno di un centrocampo più forte".

© Riproduzione Riservata.